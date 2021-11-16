Хуснуллин опроверг отказ от строительства магистрали Москва — Санкт-Петербург
Власти не планируют отменять строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на форуме «Транспортная неделя».
«Мы не планируем отказываться от проекта строительства высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург с пассажирским движением», — сказал Хуснуллин (цитата по «Интерфаксу»). Он добавил, что проект можно будет реализовать в несколько этапов. Сейчас власти сконцентрировались на создании железнодорожных входов и выходов из городов, затем будет запущен основной ход, рассказал вице-премьер.
Ранее «Коммерсантъ» сообщил со ссылкой на источники, что на уровне правительства обсуждается сдвиг строительства высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом или отказ от него. Стоимость трассы в зависимости от финансирования оценивалась в 1,4-1,7 трлн руб.
Вчера глава «Автодора» Вячеслав Петушенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что компания планирует достроить скоростную трассу Москва — Санкт-Петербург до конца 2023 г. Осталось построить обход Твери, рассказал он.