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Хуснуллин опроверг отказ от строительства магистрали Москва — Санкт-Петербург

Ведомости

Власти не планируют отменять строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на форуме «Транспортная неделя».

«Мы не планируем отказываться от проекта строительства высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург с пассажирским движением», — сказал Хуснуллин (цитата по «Интерфаксу»). Он добавил, что проект можно будет реализовать в несколько этапов. Сейчас власти сконцентрировались на создании железнодорожных входов и выходов из городов, затем будет запущен основной ход, рассказал вице-премьер. 

Ранее «Коммерсантъ» сообщил со ссылкой на источники, что на уровне правительства обсуждается сдвиг строительства высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом или отказ от него. Стоимость трассы в зависимости от финансирования оценивалась в 1,4-1,7 трлн руб.

Вчера глава «Автодора» Вячеслав Петушенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что компания планирует достроить скоростную трассу Москва — Санкт-Петербург до конца 2023 г. Осталось построить обход Твери, рассказал он.

Ранее по теме: «Коммерсантъ» узнал о возможном отказе от постройки трассы Москва — Санкт-Петербург

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных