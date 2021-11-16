Хуснуллин опроверг отказ от строительства магистрали Москва — Санкт-Петербург

«Мы не планируем отказываться от проекта строительства высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург с пассажирским движением», — сказал Хуснуллин (цитата по «Интерфаксу»). Он добавил, что проект можно будет реализовать в несколько этапов. Сейчас власти сконцентрировались на создании железнодорожных входов и выходов из городов, затем будет запущен основной ход, рассказал вице-премьер.