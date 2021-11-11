«Коммерсантъ» узнал о возможном отказе от постройки трассы Москва-Санкт-Петербург

Собеседники издания рассказали, что в правительстве обсуждается также создание в ближайшей перспективе выделенного грузового хода для движения грузов между Москвой и Санкт-Петербургом. Один из источников уточнил, что на этом варианте настаивает РЖД. Компания, а также секретариаты Андрея Белоусова и Марата Хуснуллина не прокомментировали эту информацию. Собеседники издания не знают параметров грузового хода и обосновывающую грузовую базу. Собеседники издания среди грузоотправителей заявили, что между Москвой и Санкт-Петербургом нет существенного роста грузопотока, который мог бы обосновать строительство грузового хода. Часть грузопотоков была убрана при запуске «Сапсанов».