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«Коммерсантъ» узнал о возможном отказе от постройки трассы Москва-Санкт-Петербург

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На уровне правительства сейчас обсуждается сдвиг или отмена планов по строительству высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на четыре источника, знакомых с ситуацией. Стоимость трассы в зависимости от финансирования оценивалась в 1,4-1,7 трлн руб., ее строительство планировалось закончить в 2027 г. 

В протоколе совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова, которое прошло 27 октября, поручено рекомендовать РЖД снова оценить проект строительства ВСМ Москва-Петербург с учетом поручения президента России Владимира Путина, принимая во внимание перспективы развития грузового сообщения в направлении северных портов. В проекте этого протокола говорилось: «оптимизация проекта строительства железнодорожной линии Москва—Санкт-Петербург с участием крупнейших грузоотправителей».

Собеседники издания рассказали, что в правительстве обсуждается также создание в ближайшей перспективе выделенного грузового хода для движения грузов между Москвой и Санкт-Петербургом. Один из источников уточнил, что на этом варианте настаивает РЖД. Компания, а также секретариаты Андрея Белоусова и Марата Хуснуллина не прокомментировали эту информацию. Собеседники издания не знают параметров грузового хода и обосновывающую грузовую базу. Собеседники издания среди грузоотправителей заявили, что между Москвой и Санкт-Петербургом нет существенного роста грузопотока, который мог бы обосновать строительство грузового хода. Часть грузопотоков была убрана при запуске «Сапсанов». 

Проектировать ВСМ до Санкт-Петербурга весной 2019 г. поручил Путин. Тогда РЖД сообщала, что рассчитывает запустить магистраль из Москвы в Санкт-Петербург к 2026 г. В августе мэр Москвы Сергей Собянин согласовал проект строительства ВСМ. Сообщалось, что протяженность магистрали составит около 680 км. Из них в пределах Москвы пройдет 43 км с четырьмя остановочными пунктами: Ленинградский вокзал, Рижская, Петровско-Разумовская и Крюково. По данным мэрии, после введения ВСМ в эксплуатацию время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом сократится до 2,5 часа.

Ранее по теме: В Москве построят вокзал для высокоскоростных поездов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных