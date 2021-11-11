«Коммерсантъ» узнал о возможном отказе от постройки трассы Москва-Санкт-Петербург
На уровне правительства сейчас обсуждается сдвиг или отмена планов по строительству высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на четыре источника, знакомых с ситуацией. Стоимость трассы в зависимости от финансирования оценивалась в 1,4-1,7 трлн руб., ее строительство планировалось закончить в 2027 г.
В протоколе совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова, которое прошло 27 октября, поручено рекомендовать РЖД снова оценить проект строительства ВСМ Москва-Петербург с учетом поручения президента России Владимира Путина, принимая во внимание перспективы развития грузового сообщения в направлении северных портов. В проекте этого протокола говорилось: «оптимизация проекта строительства железнодорожной линии Москва—Санкт-Петербург с участием крупнейших грузоотправителей».
Собеседники издания рассказали, что в правительстве обсуждается также создание в ближайшей перспективе выделенного грузового хода для движения грузов между Москвой и Санкт-Петербургом. Один из источников уточнил, что на этом варианте настаивает РЖД. Компания, а также секретариаты Андрея Белоусова и Марата Хуснуллина не прокомментировали эту информацию. Собеседники издания не знают параметров грузового хода и обосновывающую грузовую базу. Собеседники издания среди грузоотправителей заявили, что между Москвой и Санкт-Петербургом нет существенного роста грузопотока, который мог бы обосновать строительство грузового хода. Часть грузопотоков была убрана при запуске «Сапсанов».
Проектировать ВСМ до Санкт-Петербурга весной 2019 г. поручил Путин. Тогда РЖД сообщала, что рассчитывает запустить магистраль из Москвы в Санкт-Петербург к 2026 г. В августе мэр Москвы Сергей Собянин согласовал проект строительства ВСМ. Сообщалось, что протяженность магистрали составит около 680 км. Из них в пределах Москвы пройдет 43 км с четырьмя остановочными пунктами: Ленинградский вокзал, Рижская, Петровско-Разумовская и Крюково. По данным мэрии, после введения ВСМ в эксплуатацию время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом сократится до 2,5 часа.