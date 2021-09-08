В Москве построят вокзал для высокоскоростных поездов
Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал строительство вокзала для высокоскоростных поездов Москва – Санкт-Петербург, он будет возведен рядом с Ленинградским вокзалом. Об этом столичный градоначальник заявил в интервью «Комсомольской правде».
«Рядом с Ленинградским вокзалом будет построен еще один вокзал для поездов ВСМ (высокоскоростной магистрали. — Ред.). Он появится рядом с ветками МЦД-2 и МЦД-4. Сейчас там станция Каланчевская, маленькая, никакая, просто платформа. Сегодня мы уже открыли там большую платформу для МЦД-2. Через года полтора построим МЦД-4. Получится огромный транспортный узел, где будут пересекаться два диаметра и ВСМ», — сказал мэр.
3 августа Собянин согласовал проект строительства новой высокоскоростной железнодорожной магистрали из столицы в Санкт-Петербург. Ее протяженность составит около 680 км. Из них в пределах Москвы пройдет 43 км с четырьмя остановочными пунктами: Ленинградский вокзал, Рижская, Петровско-Разумовская и Крюково (Зеленоград). После введения ВСМ в эксплуатацию время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом сократится до 2,5 часа. Проектировать ВСМ до Санкт-Петербурга весной 2019 г. поручил президент России Владимир Путин. Тогда РЖД сообщала, что рассчитывает запустить магистраль из Москвы в Санкт-Петербург к 2026 г.
29 мая в Москве открылся десятый вокзал для поездов дальнего следования – Восточный. Он вошел в состав крупного транспортно-пересадочного узла «Черкизово».