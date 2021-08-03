Собянин согласовал проект строительства новой железной дороги до Петербурга
Мэр Москвы Сергей Собянин согласовал проект строительства новой высокоскоростной железнодорожной магистрали из столицы в Санкт-Петербург, сообщила пресс-служба городской мэрии.
«Сергей Собянин согласовал проект внесения изменений в схему территориального планирования Российской Федерации, предполагающих строительство высокоскоростной специализированной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург», – говорится в сообщении.
Протяженность магистрали составит около 680 км. Из них в пределах Москвы пройдет 43 км с четырьмя остановочными пунктами: Ленинградский вокзал, Рижская, Петровско-Разумовская и Крюково. После введения ВСМ в эксплуатацию время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом сократится до 2,5 часа, отметили в мэрии.
Ранее в РЖД сообщили, что ВСМ Москва – Санкт-Петербург может быть проложена через Великий Новгород. Проектировать ВСМ до Санкт-Петербурга весной 2019 г. поручил президент России Владимир Путин. Тогда РЖД сообщала, что рассчитывает запустить магистраль из Москвы в Санкт-Петербург к 2026 г.