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В РЖД хотят проложить ВСМ между Москвой и Петербургом через Великий Новгород

Ведомости

Высокоскоростная магистраль (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург может быть проложена через Великий Новгород, сообщили в пресс-службе РЖД.

«Научно-технический совет ОАО «РЖД» рекомендовал в качестве основного вариант прохождения высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург через Великий Новгород», — говорится в сообщении. По мнению совета, это позволит повысить привлекательность города как туристического центра.

В качестве конкурентоспособных вариантов прохождения рассматривались «Новгородское», «Западное» и «Валдайское». Решение рекомендовать вариант трассы через Великий Новгород было принято единогласно. Такая магистраль будет обходить особо охраняемые природные территории и обеспечит больший пассажиропоток и лучшие социально-экономические эффекты, отметили в РЖД.

Проектировать ВСМ до Санкт-Петербурга весной 2019 г. поручил президент России Владимир Путин. Тогда РЖД сообщала, что рассчитывает запустить магистраль из Москвы в Санкт-Петербург к 2026 г.

Ранее по теме: РЖД назвала сроки строительства ВСМ из Москвы в Нижний Новгород и Петербург

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных