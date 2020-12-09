В РЖД хотят проложить ВСМ между Москвой и Петербургом через Великий Новгород
Высокоскоростная магистраль (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург может быть проложена через Великий Новгород, сообщили в пресс-службе РЖД.
«Научно-технический совет ОАО «РЖД» рекомендовал в качестве основного вариант прохождения высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург через Великий Новгород», — говорится в сообщении. По мнению совета, это позволит повысить привлекательность города как туристического центра.
В качестве конкурентоспособных вариантов прохождения рассматривались «Новгородское», «Западное» и «Валдайское». Решение рекомендовать вариант трассы через Великий Новгород было принято единогласно. Такая магистраль будет обходить особо охраняемые природные территории и обеспечит больший пассажиропоток и лучшие социально-экономические эффекты, отметили в РЖД.
Проектировать ВСМ до Санкт-Петербурга весной 2019 г. поручил президент России Владимир Путин. Тогда РЖД сообщала, что рассчитывает запустить магистраль из Москвы в Санкт-Петербург к 2026 г.