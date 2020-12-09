В РЖД хотят проложить ВСМ между Москвой и Петербургом через Великий Новгород

В качестве конкурентоспособных вариантов прохождения рассматривались «Новгородское», «Западное» и «Валдайское». Решение рекомендовать вариант трассы через Великий Новгород было принято единогласно. Такая магистраль будет обходить особо охраняемые природные территории и обеспечит больший пассажиропоток и лучшие социально-экономические эффекты, отметили в РЖД.