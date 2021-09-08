Собянин заявил о восстановлении экономики Москвы до уровня 2019 года

«Сейчас в целом экономика города вышла на уровень 2019 года. По большинству показателей даже превзошла его. Видим это не только по статистике, но и по наполняемости бюджета. Мы начинаем догонять тот уровень, который планировали еще в 2019-м с учетом инфляции. Это говорит о том, что городская экономика достаточно диверсифицированная», — сказал Собянин.