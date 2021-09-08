Собянин заявил о восстановлении экономики Москвы до уровня 2019 года
Экономика Москвы вышла на уровень 2019 г., а по большинству показателей превзошла его, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью «Комсомольской правде».
«Сейчас в целом экономика города вышла на уровень 2019 года. По большинству показателей даже превзошла его. Видим это не только по статистике, но и по наполняемости бюджета. Мы начинаем догонять тот уровень, который планировали еще в 2019-м с учетом инфляции. Это говорит о том, что городская экономика достаточно диверсифицированная», — сказал Собянин.
При этом, по словам столичного мэра, наиболее проблемными сферами являются отрасль общественного питания и гостиничный бизнес.
«Если даже какие-то отрасли проседают, другие компенсируют выпадающие доходы, и экономика в целом балансирует. Хотя, конечно, самыми проблемными остаются гостиничная отрасль и общепит. Но и они постепенно выходят на нормальный уровень», — добавил он.
2 августа Собянин оценил стоимость пандемии коронавируса для Москвы: она обошлась городу в 600 млрд руб. Тогда он отметил, что коронавирус в меньшей степени влияет на экономику, «по крайней мере, у нас». В гораздо большей степени вирус влияет на внутреннее самоощущение и самочувствие человека. «Когда человек постоянно находится в зоне риска, то ощущает сильный дискомфорт. И, как реакция, у многих людей поднимается градус негатива», — говорил мэр.
7 сентября Собянин заявил, что в Москве не планируется вводить дополнительных ограничений в связи с коронавирусом. Он подчеркнул, что «если постоянно город держать в состоянии какого-то локдауна, ожидания какого-то ужаса, то само это ожидание и постоянные ограничения несут еще больший вред, чем сама пандемия».