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Собянин заявил о восстановлении экономики Москвы до уровня 2019 года

Ведомости

Экономика Москвы вышла на уровень 2019 г., а по большинству показателей превзошла его, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью «Комсомольской правде».

«Сейчас в целом экономика города вышла на уровень 2019 года. По большинству показателей даже превзошла его. Видим это не только по статистике, но и по наполняемости бюджета. Мы начинаем догонять тот уровень, который планировали еще в 2019-м с учетом инфляции. Это говорит о том, что городская экономика достаточно диверсифицированная», — сказал Собянин.

При этом, по словам столичного мэра, наиболее проблемными сферами являются отрасль общественного питания и гостиничный бизнес.

«Если даже какие-то отрасли проседают, другие компенсируют выпадающие доходы, и экономика в целом балансирует. Хотя, конечно, самыми проблемными остаются гостиничная отрасль и общепит. Но и они постепенно выходят на нормальный уровень», — добавил он.

2 августа Собянин оценил стоимость пандемии коронавируса для Москвы: она обошлась городу в 600 млрд руб. Тогда он отметил, что коронавирус в меньшей степени влияет на экономику, «по крайней мере, у нас». В гораздо большей степени вирус влияет на внутреннее самоощущение и самочувствие человека. «Когда человек постоянно находится в зоне риска, то ощущает сильный дискомфорт. И, как реакция, у многих людей поднимается градус негатива», — говорил мэр.

7 сентября Собянин заявил, что в Москве не планируется вводить дополнительных ограничений в связи с коронавирусом. Он подчеркнул, что «если постоянно город держать в состоянии какого-то локдауна, ожидания какого-то ужаса, то само это ожидание и постоянные ограничения несут еще больший вред, чем сама пандемия».

Ранее по теме: Мишустин заявил о возвращении экономики России на допандемийный уровень

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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