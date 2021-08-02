Собянин оценил стоимость пандемии коронавируса для Москвы

Ранее Собянин заявил о быстром улучшении ситуации с коронавирусом в Москве. Количество случаев заражения от пика уменьшилось в три раза, что позволило вдвое уменьшить число коек для лечения COVID-19. Власти не планируют тотальную проверку заведений торговли, общепита и сферы услуг на предмет вакцинации их сотрудников от COVID-19. Показатель по отраслям превысил 60% привитых, а по отдельным предприятиям — 70–80%.