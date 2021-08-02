Собянин оценил стоимость пандемии коронавируса для Москвы
«Мы недополучили 200–250 млрд руб. доходов за прошлый год. И за полтора года израсходовали еще где-то 350 млрд на борьбу с ковидом: лечение, социальную поддержку и помощь бизнесу», — сказал Собянин.
По его словам, коронавирус в меньшей степени влияет на экономику, «по крайней мере, у нас». В гораздо большей степени вирус влияет на внутреннее самоощущение и самочувствие человека. «Когда человек постоянно находится в зоне риска, то ощущает сильный дискомфорт. И, как реакция, у многих людей поднимается градус негатива», — убежден мэр.
Психологически люди, по словам Собянина, делятся на две группы: одни считают, что власти вводят недостаточно ограничений, другие думают, что власти действуют слишком жестко. По его мнению, задача властей – найти оптимальное решение, чтобы защитить здоровье и жизни людей и спасти экономику и психологическое здоровье граждан.
Ранее Собянин заявил о быстром улучшении ситуации с коронавирусом в Москве. Количество случаев заражения от пика уменьшилось в три раза, что позволило вдвое уменьшить число коек для лечения COVID-19. Власти не планируют тотальную проверку заведений торговли, общепита и сферы услуг на предмет вакцинации их сотрудников от COVID-19. Показатель по отраслям превысил 60% привитых, а по отдельным предприятиям — 70–80%.