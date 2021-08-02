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Собянин оценил стоимость пандемии коронавируса для Москвы

Ведомости

Пандемия коронавируса стоила Москве 600 млрд руб., из них около 350 млрд было потрачено на лечение от вируса, социальную поддержку людей и помощь бизнесу, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РБК.

«Мы недополучили 200–250 млрд руб. доходов за прошлый год. И за полтора года израсходовали еще где-то 350 млрд на борьбу с ковидом: лечение, социальную поддержку и помощь бизнесу», — сказал Собянин.

По его словам, коронавирус в меньшей степени влияет на экономику, «по крайней мере, у нас». В гораздо большей степени вирус влияет на внутреннее самоощущение и самочувствие человека. «Когда человек постоянно находится в зоне риска, то ощущает сильный дискомфорт. И, как реакция, у многих людей поднимается градус негатива», — убежден мэр.

Психологически люди, по словам Собянина, делятся на две группы: одни считают, что власти вводят недостаточно ограничений, другие думают, что власти действуют слишком жестко. По его мнению, задача властей – найти оптимальное решение, чтобы защитить здоровье и жизни людей и спасти экономику и психологическое здоровье граждан.

Ранее Собянин заявил о быстром улучшении ситуации с коронавирусом в Москве. Количество случаев заражения от пика уменьшилось в три раза, что позволило вдвое уменьшить число коек для лечения COVID-19. Власти не планируют тотальную проверку заведений торговли, общепита и сферы услуг на предмет вакцинации их сотрудников от COVID-19. Показатель по отраслям превысил 60% привитых, а по отдельным предприятиям — 70–80%.

Ранее по теме: Собянин оценил стоимость пандемии коронавируса для Москвы
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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