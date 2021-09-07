Собянин заявил об отсутствии планов вводить новые ограничения в Москве

«Нужно использовать все возможности, чтобы город развивался, жил нормальной жизнью, чтобы не закрывались предприятия, организации, чтобы люди не теряли свою заработную плату и не теряли оптимизма. В ближайшее время мы точно никаких ограничительных мер не собираемся вводить», — сказал мэр.