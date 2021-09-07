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Собянин заявил об отсутствии планов вводить новые ограничения в Москве

Ведомости

В Москве не планируется вводить дополнительных ограничений в связи с коронавирусом, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью «Комсомольской правде». По его словам, по мере возможности власти города стараются ограничения снимать. 

«Нужно использовать все возможности, чтобы город развивался, жил нормальной жизнью, чтобы не закрывались предприятия, организации, чтобы люди не теряли свою заработную плату и не теряли оптимизма. В ближайшее время мы точно никаких ограничительных мер не собираемся вводить», — сказал мэр.

Собянин подчеркнул, что «если постоянно город держать в состоянии какого-то локдауна, ожидания какого-то ужаса, то само это ожидание и постоянные ограничения несут еще больший вред, чем сама пандемия». 

«Не говоря уже об экономике, которую мы просто тогда угрохаем и все. Психологически иногда такие состояния ведут к еще большей смертности и большей болезненности», — подчеркнул столичный градоначальник.  

В Москве за последние сутки выявили 1187 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 1441 человек, скончались 45. За все время пандемии в столице выявили 1 578 005 случаев болезни, свидетельствует статистика оперштаба. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных