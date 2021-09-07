Проценко спрогнозировал четвертую волну пандемии в сентябре-октябре

По его мнению, единственный эффективный способ «научиться жить» с коронавирусом – вакцинация. «Это медицина, построенная на доказательствах, этого не надо бояться, потому что сейчас уже есть достаточно большой накопленный и российский, и зарубежный опыт, который говорит о том, что это [вакцинация] эффективный и безопасный подход для граждан», — отметил Проценко.