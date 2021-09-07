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Проценко спрогнозировал четвертую волну пандемии в сентябре-октябре

Ведомости

Новая волна заболеваемости коронавирусом может начаться в России в конце сентября – начале октября, сообщил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко порталу E1.ru.

«Мы говорим о волне по одной простой причине, потому что находимся на пороге сезонной вспышки заболеваемости, характерной не только для ковида. Я говорю про грипп и прочие ОРВИ. Совпадение определенных факторов — сезон, возвращение из отпусков и начало учебного года — может создавать предпосылки для напряжения этой ситуации в конце сентября — начале октября», — рассказал Проценко.

По его мнению, единственный эффективный способ «научиться жить» с коронавирусом – вакцинация. «Это медицина, построенная на доказательствах, этого не надо бояться, потому что сейчас уже есть достаточно большой накопленный и российский, и зарубежный опыт, который говорит о том, что это [вакцинация] эффективный и безопасный подход для граждан», — отметил Проценко.

Массовая вакцинация началась в России в январе этого года. В России зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник лайт» и «ЭпиВакКорона-Н». В июле в Москве началась ревакцинация от коронавируса. Повторную прививку рекомендовано сделать тем, кто переболел COVID-19 или сделал прививку более полугода назад.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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