В Москве увеличат стоимость проезда на транспорте

Помимо этого, вырастут цены и на билеты без лимита поездок: стоимость безлимитного проезда в течение 1 суток увеличится на 25 руб. — до 265 руб.; на 3 суток — на 45 руб. — до 500 руб. Стоимость билета без лимита поездок на 30 дней вырастет на 5,1% — до 2360 руб., на 90 дней — на 5,2% — до 5710 руб.