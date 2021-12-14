В Москве увеличат стоимость проезда на транспорте
Цена разовой поездки на московском транспорте 2 января увеличится на 1 руб., а по карте «Тройка» — на 4 руб., следует из публикации в Telegram-канале департамента транспорта мэрии Москвы.
«Разовая поездка по «Единому» билету изменится всего на +1 рубль (с 60 р. до 61 р.). Также изменится и стоимость билета на 2 поездки — 122 р. (+1 р. за поездку)... Цена разового проезда в наземном транспорте, метро, МЦК, МЦД (зона «Центральная») по карте «Тройка» (билет «Кошелек») изменится на +4 рубля», — говорится в сообщении. В данный момент разовая поездка по карте «Тройка» стоит 42 руб.
Помимо этого, вырастут цены и на билеты без лимита поездок: стоимость безлимитного проезда в течение 1 суток увеличится на 25 руб. — до 265 руб.; на 3 суток — на 45 руб. — до 500 руб. Стоимость билета без лимита поездок на 30 дней вырастет на 5,1% — до 2360 руб., на 90 дней — на 5,2% — до 5710 руб.
Изменения стоимости затронут и льготные тарифы для школьников и студентов: за билет на поездки в пределах Москвы в течение 1 месяца на метро и МЦД учащиеся заплатят 435 руб. вместо 415 руб., а за аналогичный билет для поездок на автобусе — 280 руб. вместо 270. Билет ТАТ на 30 дней в 2022 г. будет стоить 1400 вместо 1240 руб.
Пересмотр стоимости тарифов в департаменте транспорта объяснили ростом затрат на топливо, электроэнергию, комплектующие и содержание инфраструктуры.
«В 2021 году наши затраты на топливо, электроэнергию, инфраструктуру и комплектующие выросли – у метро на 13%, у наземного транспорта на 15,8%. Поэтому мы вынужденно пересмотрели тарифы на 2022 год. Правительство Москвы увеличит финансовую поддержку всех предприятий городского пассажирского транспорта. В 2022-2023 годах планируется закупить более 150 трамваев, 1300 электробусов, около 700 вагонов метро, около 900 вагонов пригородных электропоездов», — отметили в пресс-службе Дептранса.