Из-за возгорания газопровода на Ставрополье без газа остались 18 населенных пунктов
Возгорание газопровода на Ставрополье привело к отключению от газа 18 населенных пунктов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
«По данным на 21.20, факельного горения нет, поскольку перекрыли газопровод. В данную минуту без газа остались 18 населенных пунктов. Все последствия порыва будут ликвидированы, для этого нужно время, работы ведутся, ситуация находится на контроле как у правительства Ставрополья, так и у главка МЧС по Ставрополью», — сказали в ведомстве.
Ранее МЧС сообщило о факельном возгорании газовой трубы между населенными пунктами Усть-Невинский и Беломечетская. Представитель экстренных служб сообщил, что высота пламени составляла до 25 метров.