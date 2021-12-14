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Из-за возгорания газопровода на Ставрополье без газа остались 18 населенных пунктов

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Возгорание газопровода на Ставрополье привело к отключению от газа 18 населенных пунктов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

«По данным на 21.20, факельного горения нет, поскольку перекрыли газопровод. В данную минуту без газа остались 18 населенных пунктов. Все последствия порыва будут ликвидированы, для этого нужно время, работы ведутся, ситуация находится на контроле как у правительства Ставрополья, так и у главка МЧС по Ставрополью», — сказали в ведомстве.

Ранее МЧС сообщило о факельном возгорании газовой трубы между населенными пунктами Усть-Невинский и Беломечетская. Представитель экстренных служб сообщил, что высота пламени составляла до 25 метров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных