Из-за возгорания газопровода на Ставрополье без газа остались 18 населенных пунктов

«По данным на 21.20, факельного горения нет, поскольку перекрыли газопровод. В данную минуту без газа остались 18 населенных пунктов. Все последствия порыва будут ликвидированы, для этого нужно время, работы ведутся, ситуация находится на контроле как у правительства Ставрополья, так и у главка МЧС по Ставрополью», — сказали в ведомстве.