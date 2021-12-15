Психиатр Минздрава назвал основные проявления постковидного синдрома
«Первое это то, что человек не понимает, что плохого COVID-19 принес. <...> После COVID в большинстве случаев жалоб нет, а на самом деле просто он (пациент. — РБК) неправильно оценивает свои функции», — рассказал Кекелидзе. У спортсменов через несколько минут интенсивных занятий может появиться одышка, которой раньше не было. Также переболевшие COVID-19 забывают некоторые слова и проявляют чрезмерную раздражительность.
Кроме того, коронавирус каким-то образом воздействует на мозг человека, однако пока нет данных, в какую часть мозга он проникает. «Но о том, что с центральной нервной системой заболевание COVID связанно, это без всякого сомнения», — рассказал врач. По его словам, специалисты в ходе исследования выяснили, что во время COVID-19 нарушается гематоэнцефалитический барьер, который защищает мозг от веществ, которые могут находиться в крови.
Профессор вирусологии, руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов рассказал изданию, что постковидный синдром пока не очень подробно изучен. У исследователей есть предположение, что вирус может жить в клетках организма достаточно долго. Одна из главных проблем постковидного синдрома – это проблема тромбообразования и коагуляционных нарушений, которые связаны со способностью коронавируса атаковать клетки, выстилающие сосудистую систему.
Также после выздоровления от COVID-19 в некоторых органах долго ощущаются патологические процессы. «ACE2-рецептор (ангиотензинпревращающий фермент 2), посредством которого вирус заходит в клетки, имеется не только у альвеолярных клеток — есть в нервной и других системах», — пояснил Чепурнов.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что постковидный синдром появляется у 20% пациентов, переболевших коронавирусом. Обычно он появляется через три месяца после начала болезни, длится не меньше двух месяцев и не может быть объяснен другими диагнозами.