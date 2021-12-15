Психиатр Минздрава назвал основные проявления постковидного синдрома

«Первое это то, что человек не понимает, что плохого COVID-19 принес. <...> После COVID в большинстве случаев жалоб нет, а на самом деле просто он (пациент. — РБК) неправильно оценивает свои функции», — рассказал Кекелидзе. У спортсменов через несколько минут интенсивных занятий может появиться одышка, которой раньше не было. Также переболевшие COVID-19 забывают некоторые слова и проявляют чрезмерную раздражительность.