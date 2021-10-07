ВОЗ впервые представила официальное определение постковидного синдрома

Летом Минздрав предупреждал о риске тромбозов у трети переболевших COVID-19. Так, после болезни, по данным министерства, он развивается у 20-30% пациентов. Еще у 31,7% пациентов после болезни проявляется одышка. Еще 13,5% жалуются на кашель, а 12,7% – на боль в груди и тахикардию. Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко ранее говорил, что постковидный синдром у пациентов младше 60 лет может длиться два месяца.