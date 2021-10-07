ВОЗ впервые представила официальное определение постковидного синдрома
В среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала официальное описание постковидного синдрома (long covid), от которого страдает до 20% людей, переболевших COVID-19. Постковидный синдром обычно возникает через три месяца после начала COVID-19, длится не меньше двух месяцев и не может быть объяснен другими диагнозами, говорится в определении ВОЗ.
«Постковидное состояние возникает у лиц с подозрением на коронавирус или подтвержденным заражением в анамнезе, обычно через 3 месяца после начала COVID-19, с симптомами, которые длятся не менее 2 месяцев и не могут быть объяснены альтернативным диагнозом», — говорится в определении ВОЗ.
При постковидном синдроме у пациента может возникнуть усталость, одышка, когнитивная дисфункция и другие симптомы, которые влияют на повседневную жизнь человека. Симптомы могут появиться после выздоровления от коронавируса или сохраниться с момента заболевания. ВОЗ отметила, что симптомы могут изменяться и появляться снова через некоторое время.
Летом Минздрав предупреждал о риске тромбозов у трети переболевших COVID-19. Так, после болезни, по данным министерства, он развивается у 20-30% пациентов. Еще у 31,7% пациентов после болезни проявляется одышка. Еще 13,5% жалуются на кашель, а 12,7% – на боль в груди и тахикардию. Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко ранее говорил, что постковидный синдром у пациентов младше 60 лет может длиться два месяца.