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Проценко оценил продолжительность постковидного синдрома

Ведомости

Постковидный синдром у пациентов младше 60 лет может длиться два месяца, сообщил ТАСС со ссылкой на главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко.

«Анализ по возрастным группам показал нам, что у пациентов до 60 лет, как правило, средняя длительность разрешения симптоматики [постковидного синдрома] составляет около двух месяцев, у пожилых может увеличиться», — отметил Проценко.

Он рассказал, что совместно с Государственным университетом управления было проведено глубинное исследование, в котором участвовали 250 пациентов. За ними наблюдали с момента нахождения в Коммунарке и более месяца после выписки. Исследователи выявили три симптома после COVID-19: быстрая физическая утомляемость, забывчивость и раздражительность, которых не было до болезни.

Для восстановления пациентам нужна дозированная физическая нагрузка, реабилитация и разъяснительная работа по поводу того, что это временные явления. Также ведутся наблюдения за изменением восприятия вкусов и запахов после коронавируса. «Среднее время длительности — две-три недели, но есть и до шести-восьми месяцев. На третьей волне и на дельта-штамме все реже и реже встречаться стал [симптом потери обоняния]», — сообщил он.

По данным Минздрава, у 20-30% пациентов после COVID-19 развивается тромбоз. Еще у 31,7% пациентов после болезни проявляется одышка. Еще 13,5% жалуются на кашель, а 12,7% — на боль в груди и тахикардию

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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