Проценко оценил продолжительность постковидного синдрома
Постковидный синдром у пациентов младше 60 лет может длиться два месяца, сообщил ТАСС со ссылкой на главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
«Анализ по возрастным группам показал нам, что у пациентов до 60 лет, как правило, средняя длительность разрешения симптоматики [постковидного синдрома] составляет около двух месяцев, у пожилых может увеличиться», — отметил Проценко.
Он рассказал, что совместно с Государственным университетом управления было проведено глубинное исследование, в котором участвовали 250 пациентов. За ними наблюдали с момента нахождения в Коммунарке и более месяца после выписки. Исследователи выявили три симптома после COVID-19: быстрая физическая утомляемость, забывчивость и раздражительность, которых не было до болезни.
Для восстановления пациентам нужна дозированная физическая нагрузка, реабилитация и разъяснительная работа по поводу того, что это временные явления. Также ведутся наблюдения за изменением восприятия вкусов и запахов после коронавируса. «Среднее время длительности — две-три недели, но есть и до шести-восьми месяцев. На третьей волне и на дельта-штамме все реже и реже встречаться стал [симптом потери обоняния]», — сообщил он.
По данным Минздрава, у 20-30% пациентов после COVID-19 развивается тромбоз. Еще у 31,7% пациентов после болезни проявляется одышка. Еще 13,5% жалуются на кашель, а 12,7% — на боль в груди и тахикардию