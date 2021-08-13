Проценко оценил продолжительность постковидного синдрома

Для восстановления пациентам нужна дозированная физическая нагрузка, реабилитация и разъяснительная работа по поводу того, что это временные явления. Также ведутся наблюдения за изменением восприятия вкусов и запахов после коронавируса. «Среднее время длительности — две-три недели, но есть и до шести-восьми месяцев. На третьей волне и на дельта-штамме все реже и реже встречаться стал [симптом потери обоняния]», — сообщил он.