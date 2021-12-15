Газета
Общество

В Минздраве назвали процент заболевших после вакцинации от COVID-19

Ведомости

В России около 4% людей заболевают COVID-19 будучи вакцинированными, сообщает ТАСС со ссылкой на заявлении министра здравоохранения Михаила Мурашко на съезде профсоюза работников здравоохранения. 

Министр также привел данные о том, какой процент среди таких пациентов поступает в стационар. «Среди вакцинированных 3,9% где-то — это те, которые заболевают. [Доля] поступающих в стационар среди заболевших составляет где-то среди вакцинированных не более 1,7%», — пояснил Мурашко.

Сейчас, по словам Мурашко, около 700 000 пациентов с COVID-19 находятся под медицинским наблюдением. «Сегодня более 700 тыс. пациентов мы сопровождаем», — заключил Мурашко. В интервью телеканалу «Россия 1» он сообщил, что ситуация с заболеваемостью в стране стабилизировалась и «чуть-чуть» улучшилась. 

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России превысил 56%. Первую из двух доз препаратов от коронавируса получили 75,8 млн человек, из них 69,4 млн прошли полный курс вакцинации. Несмотря на то, что за последнюю неделю заболеваемость COVID-19 в России снизилась на 7,3%, это тенденция пока имеет «неустойчивый характер». 

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных