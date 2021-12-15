В Минздраве назвали процент заболевших после вакцинации от COVID-19

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России превысил 56%. Первую из двух доз препаратов от коронавируса получили 75,8 млн человек, из них 69,4 млн прошли полный курс вакцинации. Несмотря на то, что за последнюю неделю заболеваемость COVID-19 в России снизилась на 7,3%, это тенденция пока имеет «неустойчивый характер».