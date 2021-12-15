В Минздраве назвали процент заболевших после вакцинации от COVID-19
В России около 4% людей заболевают COVID-19 будучи вакцинированными, сообщает ТАСС со ссылкой на заявлении министра здравоохранения Михаила Мурашко на съезде профсоюза работников здравоохранения.
Министр также привел данные о том, какой процент среди таких пациентов поступает в стационар. «Среди вакцинированных 3,9% где-то — это те, которые заболевают. [Доля] поступающих в стационар среди заболевших составляет где-то среди вакцинированных не более 1,7%», — пояснил Мурашко.
Сейчас, по словам Мурашко, около 700 000 пациентов с COVID-19 находятся под медицинским наблюдением. «Сегодня более 700 тыс. пациентов мы сопровождаем», — заключил Мурашко. В интервью телеканалу «Россия 1» он сообщил, что ситуация с заболеваемостью в стране стабилизировалась и «чуть-чуть» улучшилась.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России превысил 56%. Первую из двух доз препаратов от коронавируса получили 75,8 млн человек, из них 69,4 млн прошли полный курс вакцинации. Несмотря на то, что за последнюю неделю заболеваемость COVID-19 в России снизилась на 7,3%, это тенденция пока имеет «неустойчивый характер».