Суд приговорил россиянина к пожизненному сроку по делу об убийстве в Берлине
Берлинский суд приговорил 56-летнего россиянина к пожизненному лишению свободы по делу об убийстве гражданина Грузии в Тиргартене, сообщил «Интерфакс».
23 августа 2019 г. в берлинском парке Малый Тиргартен был обнаружен застреленный мужчина с паспортом на имя гражданина Грузии Торнике Кавтарашвили. На вид мужчине 48–49 лет, сообщала Deutsche Welle. Убитым оказался грузинский полевой командир чеченского происхождения Зелимхан Хангошвили. Во время второй чеченской кампании он воевал на стороне сепаратистов.
По мнению немецких правоохранительных органов, россиянин прибыл в Берлин по поддельным документам и 23 августа застрелил Хангошвили. На табличке с номером зала, где проходит заседание суда, указана фамилия «Красиков», хотя, по данным Spiegel, в документах на визу мужчина указал, что его зовут «Вадим Андреевич Соколов».
В России Хангошвили считается террористом. Генпрокуратура и правительство Германии полагают, что убийство было совершено по заказу либо властей России, либо руководства Чечни. Российская сторона отрицает причастность к происшествию, называя обвинения бездоказательными.