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Суд приговорил россиянина к пожизненному сроку по делу об убийстве в Берлине

Ведомости

Берлинский суд приговорил 56-летнего россиянина к пожизненному лишению свободы по делу об убийстве гражданина Грузии в Тиргартене, сообщил «Интерфакс».

23 августа 2019 г. в берлинском парке Малый Тиргартен был обнаружен застреленный мужчина с паспортом на имя гражданина Грузии Торнике Кавтарашвили. На вид мужчине 48–49 лет, сообщала Deutsche Welle. Убитым оказался грузинский полевой командир чеченского происхождения Зелимхан Хангошвили. Во время второй чеченской кампании он воевал на стороне сепаратистов.

По мнению немецких правоохранительных органов, россиянин прибыл в Берлин по поддельным документам и 23 августа застрелил Хангошвили. На табличке с номером зала, где проходит заседание суда, указана фамилия «Красиков», хотя, по данным Spiegel, в документах на визу мужчина указал, что его зовут «Вадим Андреевич Соколов».

В России Хангошвили считается террористом. Генпрокуратура и правительство Германии полагают, что убийство было совершено по заказу либо властей России, либо руководства Чечни. Российская сторона отрицает причастность к происшествию, называя обвинения бездоказательными.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных