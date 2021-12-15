Суд приговорил россиянина к пожизненному сроку по делу об убийстве в Берлине

23 августа 2019 г. в берлинском парке Малый Тиргартен был обнаружен застреленный мужчина с паспортом на имя гражданина Грузии Торнике Кавтарашвили. На вид мужчине 48–49 лет, сообщала Deutsche Welle. Убитым оказался грузинский полевой командир чеченского происхождения Зелимхан Хангошвили. Во время второй чеченской кампании он воевал на стороне сепаратистов.