Руй Витория покинул пост главного тренера московского «Спартака»
Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория решил расстаться с футбольным клубом по взаимному соглашению. Об этом в среду, 15 декабря, сообщила пресс-служба «красно-белых».
Вместе с Виторией «Спартак» покинут его ассистенты Арналду Тейшейра, Сержиу Ботелью, Луиш Эштевеш и Вальтер Диаш.
В сообщении говорится, что клубу необходим «новый вектор», чтобы исправить свое положение в чемпионате России. «Спартак» ушел на зимнюю паузу на девятом месте в турнирной таблице, имея 23 очка в активе. «Необходимость перемен вынудила стороны к поиску решения, которое устроило бы всех и пошло на пользу «Спартаку»», – отметили в клубе.
51-летний португалец возглавил «Спартак» в мае этого года. Под его руководством команда не смогла пройти квалификацию Лиги чемпионов и попала в Лигу Европы, где вышла в 1/8 финала с первого места в группе. Контракт с 51-летним тренером был рассчитан на два сезона.
Имя преемника Витории не раскрывается. Накануне журналист Sport Italia Джанлуиджи Лонгари сообщил в Twitter, что место главного тренера «Спартака» займет итальянский специалист Паоло Ваноли, долгое время работавший помощником Антонио Конте в «Челси» и «Интере», а также в сборной Италии и юношеских национальных сборных страны.