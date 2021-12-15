Руй Витория покинул пост главного тренера московского «Спартака»

51-летний португалец возглавил «Спартак» в мае этого года. Под его руководством команда не смогла пройти квалификацию Лиги чемпионов и попала в Лигу Европы, где вышла в 1/8 финала с первого места в группе. Контракт с 51-летним тренером был рассчитан на два сезона.