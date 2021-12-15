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Руй Витория покинул пост главного тренера московского «Спартака»

Ведомости

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория решил расстаться с футбольным клубом по взаимному соглашению. Об этом в среду, 15 декабря, сообщила пресс-служба «красно-белых».

Вместе с Виторией «Спартак» покинут его ассистенты Арналду Тейшейра, Сержиу Ботелью, Луиш Эштевеш и Вальтер Диаш.

В сообщении говорится, что клубу необходим «новый вектор», чтобы исправить свое положение в чемпионате России. «Спартак» ушел на зимнюю паузу на девятом месте в турнирной таблице, имея 23 очка в активе. «Необходимость перемен вынудила стороны к поиску решения, которое устроило бы всех и пошло на пользу «Спартаку»», – отметили в клубе.

51-летний португалец возглавил «Спартак» в мае этого года. Под его руководством команда не смогла пройти квалификацию Лиги чемпионов и попала в Лигу Европы, где вышла в 1/8 финала с первого места в группе. Контракт с 51-летним тренером был рассчитан на два сезона.

Имя преемника Витории не раскрывается. Накануне журналист Sport Italia Джанлуиджи Лонгари сообщил в Twitter, что место главного тренера «Спартака» займет итальянский специалист Паоло Ваноли, долгое время работавший помощником Антонио Конте в «Челси» и «Интере», а также в сборной Италии и юношеских национальных сборных страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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