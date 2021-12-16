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В центре Гамалеи рассказали о разработке препарата для подавления коронавируса

Ведомости

Научный центр Гамалеи подал первый патент на формулу вещества, на основе которого может быть создан препарат от коронавируса, сообщила газета «Известия» со ссылкой на центр. В ноябре замдиректора центра Денис Логунов рассказал президенту России Владимиру Путину о разработке химиотерапевтического лекарства для лечения COVID-19, однако деталей не раскрыл.

В центре Гамалеи изданию сообщили, что для создания препарата будет использован молекулярный докинг — метод молекулярного моделирования, который помогает предсказать наиболее выгодную ориентацию и конформацию молекулы для «образования устойчивого связывания с мишенью». Таким способом ученые хотят добиться, чтобы «препарат подходил к мишени, как ключ к замку». 

Для выбора нужной молекулы специалисты перебрали 500 000 соединений и выбрали 25-30, которые сейчас проходят целенаправленную модификацию. Затем из них выберут от одного до трех, которое будет эффективно связываться с мишенью и на пять порядков подавлять размножение коронавируса в культуре клеток. «Если это получится, то есть надежда, что когда мы дойдем до человека, то мы хотя бы три-четыре порядка такой подавляющей активности сохраним», — рассказал изданию директор центра Гамалеи Александр Гинцбург. 

В центре уточнили, что перепрофилированные лекарства, которые используются сейчас, подавляют размножение коронавируса на один-два порядка, поэтому работают не на 100%. 

Ранее Гинцбург сообщил, что препарат для подавления размножения коронавируса разрабатывается в России, однако он появится позднее, чем лекарство на основе антител. Клинические испытания последнего планируется начать в январе, исследование займет три-четыре месяца. О разработке новых препаратов для лечения COVID-19 говорил и Владимир Путин. Однако лучшим способом защиты от коронавируса он называл вакцинацию.

Ранее по теме: В России разрабатывают подавляющий размножение коронавируса препарат

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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