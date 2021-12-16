В центре Гамалеи рассказали о разработке препарата для подавления коронавируса

Для выбора нужной молекулы специалисты перебрали 500 000 соединений и выбрали 25-30, которые сейчас проходят целенаправленную модификацию. Затем из них выберут от одного до трех, которое будет эффективно связываться с мишенью и на пять порядков подавлять размножение коронавируса в культуре клеток. «Если это получится, то есть надежда, что когда мы дойдем до человека, то мы хотя бы три-четыре порядка такой подавляющей активности сохраним», — рассказал изданию директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.