В центре Гамалеи рассказали о разработке препарата для подавления коронавируса
Научный центр Гамалеи подал первый патент на формулу вещества, на основе которого может быть создан препарат от коронавируса, сообщила газета «Известия» со ссылкой на центр. В ноябре замдиректора центра Денис Логунов рассказал президенту России Владимиру Путину о разработке химиотерапевтического лекарства для лечения COVID-19, однако деталей не раскрыл.
В центре Гамалеи изданию сообщили, что для создания препарата будет использован молекулярный докинг — метод молекулярного моделирования, который помогает предсказать наиболее выгодную ориентацию и конформацию молекулы для «образования устойчивого связывания с мишенью». Таким способом ученые хотят добиться, чтобы «препарат подходил к мишени, как ключ к замку».
Для выбора нужной молекулы специалисты перебрали 500 000 соединений и выбрали 25-30, которые сейчас проходят целенаправленную модификацию. Затем из них выберут от одного до трех, которое будет эффективно связываться с мишенью и на пять порядков подавлять размножение коронавируса в культуре клеток. «Если это получится, то есть надежда, что когда мы дойдем до человека, то мы хотя бы три-четыре порядка такой подавляющей активности сохраним», — рассказал изданию директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.
В центре уточнили, что перепрофилированные лекарства, которые используются сейчас, подавляют размножение коронавируса на один-два порядка, поэтому работают не на 100%.
Ранее Гинцбург сообщил, что препарат для подавления размножения коронавируса разрабатывается в России, однако он появится позднее, чем лекарство на основе антител. Клинические испытания последнего планируется начать в январе, исследование займет три-четыре месяца. О разработке новых препаратов для лечения COVID-19 говорил и Владимир Путин. Однако лучшим способом защиты от коронавируса он называл вакцинацию.