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Мэр Ярославля Волков госпитализирован в тяжелом состоянии

Ведомости

Мэр Ярославля Владимир Волков был госпитализирован 16 декабря в областную больницу, он находится в палате интенсивной терапии в стабильно тяжелом состоянии, сообщил главврач Ярославской областной клинической больницы Александр Корнилов через пресс-службу мэрии города. 

«Пациент поступил в приемный покой Ярославской областной больницы сегодня. Сразу же ему были проведены лечебно-диагностические процедуры, сделано контрастное исследование. Находится он под постоянным контролем врачей больницы в палате интенсивной терапии. Состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое», — заявил Корнилов (цитата по «Ярновости»). 

По данным издания, Волкова доставили в больницу сегодня утром с жалобами на боль в сердце и сделали операцию. 

Волков родился в 1975 г. В 2013-2016 гг. возглавлял городское поселение Красково в Подмосковье, в 2016-2018 гг. был мэром Переяславля-Залесского, а в 2018 г. был избран на пост мэра Ярославля. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных