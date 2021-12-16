Мэр Ярославля Волков госпитализирован в тяжелом состоянии
Мэр Ярославля Владимир Волков был госпитализирован 16 декабря в областную больницу, он находится в палате интенсивной терапии в стабильно тяжелом состоянии, сообщил главврач Ярославской областной клинической больницы Александр Корнилов через пресс-службу мэрии города.
«Пациент поступил в приемный покой Ярославской областной больницы сегодня. Сразу же ему были проведены лечебно-диагностические процедуры, сделано контрастное исследование. Находится он под постоянным контролем врачей больницы в палате интенсивной терапии. Состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое», — заявил Корнилов (цитата по «Ярновости»).
По данным издания, Волкова доставили в больницу сегодня утром с жалобами на боль в сердце и сделали операцию.
Волков родился в 1975 г. В 2013-2016 гг. возглавлял городское поселение Красково в Подмосковье, в 2016-2018 гг. был мэром Переяславля-Залесского, а в 2018 г. был избран на пост мэра Ярославля.