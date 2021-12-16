Госдума приняла закон о праве суда направлять подсудимых в психиатрическую больницу

Ранее, согласно статье 29 УПК, суд мог направлять на такие экспертизы подозреваемых и обвиняемых, не находящихся под стражей. При этом статьей не был предусмотрен срок пребывания подсудимых в психиатрических больницах, также не было уточнения, может ли суд по своей инициативе направить подсудимого именно на лечение.