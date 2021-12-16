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Общество

Госдума приняла закон о праве суда направлять подсудимых в психиатрическую больницу

Ведомости

Госдума приняла в третьем чтении законопроекты, которые дают судам право помещать подозреваемых, обвиняемых, содержащихся под стражей в психиатрические лечебницы для лечения в стационаре на срок до шести месяцев с возможностью его неоднократного продления, ограничивая при этом их контакты с другими лицами.  

Законопроекты внесло в Госдуму правительство в марте. Поправки вносятся в Уголовно-процессуальный кодекс России, ст. 29. 

Если судебно-психиатрическая экспертиза установит у находящегося в СИЗО психическое заболевание, суд праве будет направить его на лечение в стационар по ходатайству следствия, дознавателя или по собственной инициативе. 

Ранее, согласно статье 29 УПК, суд мог направлять на такие экспертизы подозреваемых и обвиняемых, не находящихся под стражей. При этом статьей не был предусмотрен срок пребывания подсудимых в психиатрических больницах, также не было уточнения, может ли суд по своей инициативе направить подсудимого именно на лечение. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных