Апелляционный суд оставил в силе продление ареста Сафронова

15 декабря Павлов сообщил, что глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин был допрошен в качестве свидетеля по делу Сафронова. По словам Павлова, допрос прошел летом 2021 г., его подробности он не раскрыл. Сафронова назначили советником главы «Роскосмоса» по информационной политике в мае 2020 г. В госкорпорации подчеркивали, что у него не было доступа к гостайне и его дело не связано с работой в «Роскосмосе».