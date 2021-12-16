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Апелляционный суд оставил в силе продление ареста Сафронова

Ведомости

Первый апелляционный суд оставил в силе решение Мосгорсуда о продлении ареста советника главы «Роскосмоса» и бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда. Сафронова обвиняют в госизмене, ранее Мосгорсуд продлил его арест до 7 января. 

Сафронов перед оглашением судебного решения поздравил собравшихся с наступающим Новым годом и сообщил, что стал снова получать письма, которые ранее ему не давали, пишет агентство. «Живу вместе с миллиардерами в центре Москвы (имеется в виду СИЗО «Лефортово». — Ред.), когда надо, меня возят. Как в сказке. А недавно меня подстриг сосед-экстремист», — цитирует агентство слова Сафронова. 

Сафронов находится под арестом в СИЗО «Лефортово» больше года, он был задержан 7 июля 2020 г. Как сообщал ранее адвокат Иван Павлов (признан Минюстом СМИ-иноагентом), следствие считает, что Сафронова завербовала чешская спецслужба и он передавал ее представителю информацию о военном сотрудничестве России с ближневосточными и африканскими странами. Сам Сафронов вины не признает. Материалы дела засекречены.

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15 декабря Павлов сообщил, что глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин был допрошен в качестве свидетеля по делу Сафронова. По словам Павлова, допрос прошел летом 2021 г., его подробности он не раскрыл. Сафронова назначили советником главы «Роскосмоса» по информационной политике в мае 2020 г. В госкорпорации подчеркивали, что у него не было доступа к гостайне и его дело не связано с работой в «Роскосмосе».

Ранее Павлов сообщил, что в деле Сафронова появился новый эпизод обвинения. Помимо эпизода с передачей информации представителю чешской разведки следствие считает, что Сафронов передал политологу Демури Воронину в декабре 2015 г. «некую информацию о деятельности ВС РФ в Сирии, которую тот, в свою очередь, переслал представителям Цюрихского университета Швейцарии и Федеральной разведслужбе (БНД) Германии».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных