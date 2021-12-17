«Коммерсантъ» узнал об аресте активов семьи экс-начальника ГИБДД Ставрополья

По мнению Генпрокуратуры, семья не могла купить все эти активы на свои законные доходы — их общая сумма с 2008 по 2021 г. составила 18 млн руб., которых не хватило бы даже на покупку машин. Ведомство считает, что Сафонов оформлял недвижимость и автомобили на других людей, чтобы скрыть их криминальное происхождение. Имущество было повторно арестовано после того, как ответчики после начала их уголовного преследования и наложения ареста попытались переписать часть активов на других людей. Часть имущества им удалось продать, поэтому прокуратура хочет взыскать с Сафонова и его сожительницы их кадастровую стоимость.