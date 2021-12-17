«Коммерсантъ» узнал об аресте активов семьи экс-начальника ГИБДД Ставрополья
Промышленный суд Ставрополя по запросу Генпрокуратуры арестовал активы подозреваемого во взяточничестве бывшего начальника ГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова и его родственников, в том числе около 20 объектов недвижимости и шесть автомобилей, сообщил «Коммерсантъ».
Генпрокуратура выяснила, что Сафонов оформлял имущество на свою мать, бывшую супругу, тещу, а также на свою гражданскую жену. По данным следствия, с 2011 г., когда Сафонов возглавил краевое управление ГИБДД, и до 2021 г. близкие Сафонова приобрели имущество, стоимость которого существенно выше их доходов. Они «купили» 22 объекта недвижимости и шесть иномарок стоимостью не менее 83 млн руб. Участки, дома и квартиры оценивались по кадастровой стоимости, а рыночная в разы выше, отметило издание.
Среди имущества самого Сафонова: дом площадью 232 кв. м в 15 км от Ставрополя. Трехэтажный кирпичный особняк зарегистрирован в 2020 г., его кадастровая стоимость — 1,2 млн руб.
На мать Сафонова оформлен дом площадью 133 кв. м на участке 895 кв. м в садовом товариществе «Спутник» на Ставрополье. В том же году на ее имя был оформлен Nissan Qashqai.
Бывшая жена Сафонова владеет домом площадью 285 кв. м на участке в 600 кв. м в дачном партнерстве «Полет» Ставрополя. Также на нее оформлены Mercedes-Benz GLE 350D 2019 г., Mercedes-Benz E 220 2020 г. и нежилое помещение площадью 45 кв. м в Ставрополе.
Ее мать в 2015 г. владелец участков на 496 и 500 кв. м в дачном товариществе «Мелиоратор-3», на которых после объединения был зарегистрирован дом площадью 685 кв. м. Особняк стал самой дорогой недвижимостью семьи — в 2019 г. он оценивался в 13 млн руб.
Гражданская жена Сафонова имеет в собственности часть торгово-офисного центра «Маршал» на улице Тухачевского и трех небольших нежилых помещений на улице 45-я Параллель. Также она владелец трех квартир площадью 63,76 и 178 кв. м в Ставрополе. Еще одну квартиру она должна получить 31 декабря как участник долевого строительства в Санкт-Петербурге в элитном ЖК «Эталон на Неве» — договор на 14 млн руб. полностью оплачен. Также у нее в собственности BMW X6 2012 года, Toyota Camry 2019 года и BMW X7 2020 г.
Однако ее главным активом считается дом площадью 449 кв. м на участке в 812 кв. м в Ставрополе. Как пишет «Коммерсантъ», именно этот двухэтажный особняк с позолоченной сантехникой оказался в центре внимания после задержания Сафонова. По документам земля была куплена за 100 000 руб., а кадастровая стоимость дома составила 6 млн руб. По последней экспертной оценке 2021 г., рыночная стоимость дома и земли составляет 30,8 млн и 6,9 млн руб. соответственно.
По мнению Генпрокуратуры, семья не могла купить все эти активы на свои законные доходы — их общая сумма с 2008 по 2021 г. составила 18 млн руб., которых не хватило бы даже на покупку машин. Ведомство считает, что Сафонов оформлял недвижимость и автомобили на других людей, чтобы скрыть их криминальное происхождение. Имущество было повторно арестовано после того, как ответчики после начала их уголовного преследования и наложения ареста попытались переписать часть активов на других людей. Часть имущества им удалось продать, поэтому прокуратура хочет взыскать с Сафонова и его сожительницы их кадастровую стоимость.
Сафонова и свыше 35 сотрудников ведомства задержали 20 июля. Ему и другим задержанным инкриминируется организация преступного сообщества, получение взяток, злоупотребления полномочиями и др. Позднее в Следственном комитете сообщили о возбуждении уголовного дела о получении взятки организованной группой в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК).
По данным следствия, в течение нескольких лет группа изготавливала не предусмотренные какими-либо нормативными актами пропуска, которые за денежное вознаграждение распространялись среди перевозчиков зерновых культур и инертных грузов на территории Ставропольского края. Изготовленные документы позволяли автовладельцам беспрепятственно осуществлять грузоперевозки с нарушениями административного законодательства.