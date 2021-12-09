У арестованного начальника ГИБДД Ставрополья нашли 21 объект недвижимости
Правоохранители обнаружили у начальника управления ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова, которого подозревают во взяточничестве, кроме уже известного дома, еще 21 объект недвижимости и шесть автомобилей, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на генпрокурора Игоря Краснова.
«Помимо популярного в народе особняка нами установлены еще 21 объект недвижимости и шесть автомобилей, оформленных как на самого Сафонова, так и на его родственников и близких лиц», — рассказал Краснов. Также у нескольких подчиненных Сафонова, которые проходят по его делу, обнаружили активы на сотни миллионов рублей. Все это имущество будет изъято.
Сафонова и свыше 35 сотрудников ведомства задержали 20 июля. На записи следственных действий видно, что дом Сафонова украшен позолотой, а в туалете стоит золотой унитаз. Сам Сафонов позже заявил, что дом, в котором он жил, принадлежит его гражданской жене, сам Сафонов не имеет отношения к его дизайну.
Ему и другим задержанным инкриминируется организация преступного сообщества, получение взяток, злоупотребления полномочиями и др. Позднее в Следственном комитете сообщили о возбуждении уголовного дела о получении взятки организованной группой в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК).
По данным следствия, в течение нескольких лет группа изготавливала не предусмотренные какими-либо нормативными актами пропуска, которые за денежное вознаграждение распространялись среди перевозчиков зерновых культур и инертных грузов на территории Ставропольского края. Изготовленные документы позволяли автовладельцам беспрепятственно осуществлять грузоперевозки с нарушениями административного законодательства.
Помимо этого по результатам спецоперации, которую провели в Ставропольском крае сотрудники МВД и управления «М» ФСБ, министр внутренних дел России Владимир Колокольцев решил отстранить от должности начальника ГУ МВД по Ставропольскому краю Сергея Щеткина.