У арестованного начальника ГИБДД Ставрополья нашли 21 объект недвижимости

«Помимо популярного в народе особняка нами установлены еще 21 объект недвижимости и шесть автомобилей, оформленных как на самого Сафонова, так и на его родственников и близких лиц», — рассказал Краснов. Также у нескольких подчиненных Сафонова, которые проходят по его делу, обнаружили активы на сотни миллионов рублей. Все это имущество будет изъято.