Сторонника террористов задержали за попытку вербовки студентов в Москве
Сотрудники ФСБ России и других ведомств задержали сторонника запрещенной в России террористической группировки ИГ за попытку завербовать студентов МИРЭА, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Москве и Московской области.
«Пресечена деятельность сторонника (запрещенной в России) международной террористической организации "Исламское государство", предпринимавшего попытки по вовлечению студентов одного из столичных вузов в религиозно-экстремистскую и террористическую деятельность», — сообщили в ведомстве.
В ФСБ отметили, что студент МИРЭА является гражданином среднеазиатской республики и неоднократно оправдывал деятельность сторонников международной террористической организации, а также пропагандировал их идеологию в интернете. В ведомстве сообщили, что задержанный распространял материалы, направленные на формирование «негативного отношения к традиционным формам ислама и также иным религиям».
13 декабря ФСБ сообщила о задержании 106 сторонников украинской неонацистской группировки «МКУ», двое из которых подозреваются в подготовке нападений на образовательные учреждения.