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Сторонника террористов задержали за попытку вербовки студентов в Москве

Ведомости

Сотрудники ФСБ России и других ведомств задержали сторонника запрещенной в России террористической группировки ИГ за попытку завербовать студентов МИРЭА, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Москве и Московской области.

«Пресечена деятельность сторонника (запрещенной в России) международной террористической организации "Исламское государство", предпринимавшего попытки по вовлечению студентов одного из столичных вузов в религиозно-экстремистскую и террористическую деятельность», — сообщили в ведомстве.

В ФСБ отметили, что студент МИРЭА является гражданином среднеазиатской республики и неоднократно оправдывал деятельность сторонников международной террористической организации, а также пропагандировал их идеологию в интернете. В ведомстве сообщили, что задержанный распространял материалы, направленные на формирование «негативного отношения к традиционным формам ислама и также иным религиям».

13 декабря ФСБ сообщила о задержании 106 сторонников украинской неонацистской группировки «МКУ», двое из которых подозреваются в подготовке нападений на образовательные учреждения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных