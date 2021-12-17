Сторонника террористов задержали за попытку вербовки студентов в Москве

В ФСБ отметили, что студент МИРЭА является гражданином среднеазиатской республики и неоднократно оправдывал деятельность сторонников международной террористической организации, а также пропагандировал их идеологию в интернете. В ведомстве сообщили, что задержанный распространял материалы, направленные на формирование «негативного отношения к традиционным формам ислама и также иным религиям».