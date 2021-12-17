Главным тренером «Спартака» стал итальянец Паоло Ваноли

Ваноли выступал в качестве левого защитника и полузащитника за разные итальянские клубы и шотландский «Рейнджерс». Будучи игроком «Пармы», выиграл Кубок, Суперкубок Италии и Кубок УЕФА, а с «Фиорентиной» завоевал Кубок страны. В 2010-2017 гг. тренер возглавлял юношеские футбольные команды в Италии, затем был ассистентом в национальной сборной Италии. В 2017 г. Ваноли работал в штабе Антонио Конте в «Челси» и «Интере».