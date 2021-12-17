Главным тренером «Спартака» стал итальянец Паоло Ваноли
Итальянец Паоло Ваноли назначен главным тренером футбольного клуба «Спартак», контракт с ним рассчитан до конца сезона 2022/23 с возможностью продлить его еще на год, говорится на сайте клуба.
15 декабря занимавший тогда пост главного тренера «Спартака» Руй Витория решил уйти из клуба по взаимному соглашению. Вместе с Виторией «Спартак» покинут его ассистенты Арналду Тейшейра, Сержиу Ботелью, Луиш Эштевеш и Вальтер Диаш. В сообщении говорится, что клубу необходим «новый вектор», чтобы исправить свое положение в чемпионате России. «Спартак» ушел на зимнюю паузу на девятом месте в турнирной таблице, имея 23 очка в активе.
Ваноли выступал в качестве левого защитника и полузащитника за разные итальянские клубы и шотландский «Рейнджерс». Будучи игроком «Пармы», выиграл Кубок, Суперкубок Италии и Кубок УЕФА, а с «Фиорентиной» завоевал Кубок страны. В 2010-2017 гг. тренер возглавлял юношеские футбольные команды в Италии, затем был ассистентом в национальной сборной Италии. В 2017 г. Ваноли работал в штабе Антонио Конте в «Челси» и «Интере».