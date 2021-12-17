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Главным тренером «Спартака» стал итальянец Паоло Ваноли

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Итальянец Паоло Ваноли назначен главным тренером футбольного клуба «Спартак», контракт с ним рассчитан до конца сезона 2022/23 с возможностью продлить его еще на год, говорится на сайте клуба.

15 декабря занимавший тогда пост главного тренера «Спартака» Руй Витория решил уйти из клуба по взаимному соглашению. Вместе с Виторией «Спартак» покинут его ассистенты Арналду Тейшейра, Сержиу Ботелью, Луиш Эштевеш и Вальтер Диаш. В сообщении говорится, что клубу необходим «новый вектор», чтобы исправить свое положение в чемпионате России. «Спартак» ушел на зимнюю паузу на девятом месте в турнирной таблице, имея 23 очка в активе.

Ваноли выступал в качестве левого защитника и полузащитника за разные итальянские клубы и шотландский «Рейнджерс». Будучи игроком «Пармы», выиграл Кубок, Суперкубок Италии и Кубок УЕФА, а с «Фиорентиной» завоевал Кубок страны. В 2010-2017 гг. тренер возглавлял юношеские футбольные команды в Италии, затем был ассистентом в национальной сборной Италии. В 2017 г. Ваноли работал в штабе Антонио Конте в «Челси» и «Интере». 

Ранее по теме: Руй Витория покинул пост главного тренера московского «Спартака»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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