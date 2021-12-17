Во Франции началась реставрация шпиля собора Парижской богоматери
Первый этап реставрации шпиля собора Парижской Богоматери начался во Франции. Специалисты приступили к распилу восьми дубов, древесина которых будет использоваться для восстановления храма после пожара в 2019 г., сообщили «РИА Новости» со ссылкой на госучреждение по восстановлению собора.
«Первый этап реставрации шпиля собора Нотр-Дам запущен: сегодня началась распилка восьми исключительно больших дубов, которые будут использованы для реставрации табурета шпиля», — говорится в сообщении.
К апрелю были отобраны 1000 дубов, которые будут использовать для реставрации шпиля, верхних галерей и поперечного нефа собора. Распиливать их начали в сентябре и продолжат до января следующего года. Куратор процесса реставрации генерал Дан-Луи Жоржелен рассказал, что восемь дубов, которые начали распиливать, используют для восстановления табурета шпиля и балок, на которые он будет опираться. Весной 2022 г. деревья отправят плотникам для сборки, а на 2023 г. запланирован монтаж в соборе.
Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером 15 апреля 2019 г. Его шпиль, часы и большая часть крыши сгорели, но пожарным удалось спасти каркас здания. Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал реконструировать его за пять лет. Как сообщала французская прокуратура, причиной пожара в соборе Парижской Богоматери могли стать непотушенная сигарета или неисправность электропроводки. Доказательств умышленного поджога найти не удалось.
Пожар был воспринят французами как трагедия, множество меценатов предложили свою помощь в его восстановлении. Через несколько дней после пожара французские власти смогли собрать около 1 млрд евро от французских бизнесменов и крупных компаний страны на реконструкцию собора. О своем желании помочь заявили семьи миллиардеров Пино, Арно, Буиг, Ладре де Лашарьер и Беттанкур-Майерс, нефтегазовая компания Total, мэрия Парижа и власти региона Иль-де-Франс, а также зарубежные спонсоры.