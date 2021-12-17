Во Франции началась реставрация шпиля собора Парижской богоматери

К апрелю были отобраны 1000 дубов, которые будут использовать для реставрации шпиля, верхних галерей и поперечного нефа собора. Распиливать их начали в сентябре и продолжат до января следующего года. Куратор процесса реставрации генерал Дан-Луи Жоржелен рассказал, что восемь дубов, которые начали распиливать, используют для восстановления табурета шпиля и балок, на которые он будет опираться. Весной 2022 г. деревья отправят плотникам для сборки, а на 2023 г. запланирован монтаж в соборе.