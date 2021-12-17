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Во Франции началась реставрация шпиля собора Парижской богоматери

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Первый этап реставрации шпиля собора Парижской Богоматери начался во Франции. Специалисты приступили к распилу восьми дубов, древесина которых будет использоваться для восстановления храма после пожара в 2019 г., сообщили «РИА Новости» со ссылкой на госучреждение по восстановлению собора. 

«Первый этап реставрации шпиля собора Нотр-Дам запущен: сегодня началась распилка восьми исключительно больших дубов, которые будут использованы для реставрации табурета шпиля», — говорится в сообщении. 

К апрелю были отобраны 1000 дубов, которые будут использовать для реставрации шпиля, верхних галерей и поперечного нефа собора. Распиливать их начали в сентябре и продолжат до января следующего года. Куратор процесса реставрации генерал Дан-Луи Жоржелен рассказал, что восемь дубов, которые начали распиливать, используют для восстановления табурета шпиля и балок, на которые он будет опираться. Весной 2022 г. деревья отправят плотникам для сборки, а на 2023 г. запланирован монтаж в соборе. 

Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером 15 апреля 2019 г. Его шпиль, часы и большая часть крыши сгорели, но пожарным удалось спасти каркас здания. Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал реконструировать его за пять лет. Как сообщала французская прокуратура, причиной пожара в соборе Парижской Богоматери могли стать непотушенная сигарета или неисправность электропроводки. Доказательств умышленного поджога найти не удалось.

Пожар был воспринят французами как трагедия, множество меценатов предложили свою помощь в его восстановлении. Через несколько дней после пожара французские власти смогли собрать около 1 млрд евро от французских бизнесменов и крупных компаний страны на реконструкцию собора. О своем желании помочь заявили семьи миллиардеров Пино, Арно, Буиг, Ладре де Лашарьер и Беттанкур-Майерс, нефтегазовая компания Total, мэрия Парижа и власти региона Иль-де-Франс, а также зарубежные спонсоры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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