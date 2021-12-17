Правительство выделит 5,5 млрд рублей на поддержку российского кино

Мишустин также отметил, что необходимо повышать конкурентоспособность отечественного кинематографа, опираясь на имеющийся потенциал. По его словам, доля отечественных фильмов в прокате выросла с 14% до 30%, результат был достигнут за 10 лет. «Хочу сразу сказать что у нашего российского кино сегодня достаточно сильные позиции, в том числе и благодаря постоянной поддержке государства», — добавил Мишустин ( цитата по «РИА Новости»).