Правительство выделит 5,5 млрд рублей на поддержку российского кино
В 2022 г. правительство намерено выделить 5,5 млрд руб. на поддержку российского кинематографа, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление премьер-министра. Михаила Мишустина.
Мишустин сообщил, что накануне он обсудил все вопросы, связанные с финансированием кино, с президентом Владимиром Путиным. Глава государства поддержал подходы, изложенные Мишустиным, по выделению дополнительных средств в 2022 г. «Мы выделим 5,5 млрд руб., из них 4 млрд получит Фонд кино на поддержку зрительского кино и соответственно 1,5 млрд руб. получит наше министерство культуры», — пояснил премьер-министр.
Мишустин также отметил, что необходимо повышать конкурентоспособность отечественного кинематографа, опираясь на имеющийся потенциал. По его словам, доля отечественных фильмов в прокате выросла с 14% до 30%, результат был достигнут за 10 лет. «Хочу сразу сказать что у нашего российского кино сегодня достаточно сильные позиции, в том числе и благодаря постоянной поддержке государства», — добавил Мишустин ( цитата по «РИА Новости»).
Ранее министр культуры Ольга Любимова анонсировала комплексный перезапуск и «финансовое оздоровление» киноиндустрии в России. Она заявила, что планируется разработать новые стратегии с упором на развитие кинопроизводственной базы, просветительской и образовательной базы фондохранилищ музейно-выставочных центров, кинотеатров, реставрационной, научно-исследовательской базы, а также арендных площадей для организации кинопроизводства. Она также призвала уделить особое внимание развитию кинематографа в регионах.