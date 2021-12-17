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Общество

Правительство выделит 5,5 млрд рублей на поддержку российского кино

Ведомости

В 2022 г. правительство намерено выделить 5,5 млрд руб. на поддержку российского кинематографа, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление премьер-министра. Михаила Мишустина.

Мишустин сообщил, что накануне он обсудил все вопросы, связанные с финансированием кино, с президентом Владимиром Путиным. Глава государства поддержал подходы, изложенные Мишустиным, по выделению дополнительных средств в 2022 г. «Мы выделим 5,5 млрд руб., из них 4 млрд получит Фонд кино на поддержку зрительского кино и соответственно 1,5 млрд руб. получит наше министерство культуры», — пояснил премьер-министр.

Мишустин также отметил, что необходимо повышать конкурентоспособность отечественного кинематографа, опираясь на имеющийся потенциал. По его словам, доля отечественных фильмов в прокате выросла с 14% до 30%, результат был достигнут за 10 лет. «Хочу сразу сказать что у нашего российского кино сегодня достаточно сильные позиции, в том числе и благодаря постоянной поддержке государства», — добавил Мишустин ( цитата по «РИА Новости»).

Ранее министр культуры Ольга Любимова анонсировала комплексный перезапуск и «финансовое оздоровление» киноиндустрии в России. Она заявила, что планируется разработать новые стратегии с упором на развитие кинопроизводственной базы, просветительской и образовательной базы фондохранилищ музейно-выставочных центров, кинотеатров, реставрационной, научно-исследовательской базы, а также арендных площадей для организации кинопроизводства. Она также призвала уделить особое внимание развитию кинематографа в регионах. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных