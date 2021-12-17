РФПИ заявил об эффективности «Спутника V» против штамма «омикрон»
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V», по предварительным данным, обеспечивает надежную защиту от тяжелого течения болезни и госпитализации при заражении омикроном, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
«Предварительное лабораторное исследование НИЦЭМ им Н.Ф. Гамалеи показывает, что "Спутник V" демонстрирует высокую вируснейтрализирующую активность (VNA) против варианта "омикрон" (B.1.1.529) и, как ожидается, обеспечит надежную защиту от тяжелых заболеваний и госпитализации», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС).
По данным фонда, ревакцинация «Спутником Лайт» значительно увеличивает вирусную нейтрализующую активность против «омикрона» через два-три месяца после повторной прививки. РФПИ ожидает, что «Спутник Лайт» также будет защищать от тяжелого течения COVID-19 и госпитализации.
Директор НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил в ходе брифинга, что вакцинация «Спутником V» и через полгода ревакцинация «Спутником Лайт» дают полную защиту от омикрона. »Та схема вакцинации <…> смысл которой состоит в том, что после вакцинации «Спутником V» через полгода предлагается ревакцинация «Спутником Лайт» — эта схема вакцинации дает на сегодняшний день на той выборке, которая была проанализирована, полную защиту от штамма «омикрон», — рассказал Гинцбург (цитата по ТАСС).
По данным ВОЗ, новая мутация коронавируса обнаружена в 77 странах мира. Первые случае заражения были зарегистрированы на юне Африки в начале ноября. При этом в организации отмечают, что он распространяется со скоростью, которой не было у предыдущих вариантов вируса. ВОЗ обеспокоена тем, что этот штамм «недооценивают» из-за того, что предварительные данные свидетельствуют о более легком течении заболевания.
В России «омикрон» впервые выявили 6 декабря у двух россиян, вернувшихся из ЮАР. Вчера вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что число случаев заражения выросло до 25, они были выявлены в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.