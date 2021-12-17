Законопроект об уголовном наказании для лихачей на дорогах внесли в Госдуму

Согласно законопроекту, после двукратного нарушения правил дорожного движения, если они признаны административными нарушениями, автомобилиста могут привлечь к уголовной ответственности. Мера будет распространяться на такие нарушения, как превышение скорости на 60 км в час и более, выезд на встречную полосу либо трамвайные пути встречного движения. Максимальный срок лишения свободы может составить до двух лет.