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Общество

Законопроект об уголовном наказании для лихачей на дорогах внесли в Госдуму

Ведомости

В Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания для лихачей на дорогах, сообщил член думского комитета по государственному строительству и законодательству Дмитрий Вяткин. Документ уже опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Согласно законопроекту, после двукратного нарушения правил дорожного движения, если они признаны административными нарушениями, автомобилиста могут привлечь к уголовной ответственности. Мера будет распространяться на такие нарушения, как превышение скорости на 60 км в час и более, выезд на встречную полосу либо трамвайные пути встречного движения. Максимальный срок лишения свободы может составить до двух лет.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что более 40% водителей не останавливает факт привлечения к административной ответственности за превышение скорости и они повторно нарушают ПДД. При этом грубое нарушение правил (например, повторный выезд на встречную полосу) допускают почти 10% водителей.

Ранее правительство РФ дало положительный отзыв на законопроект. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, Совет Госдумы сможет рассмотреть документ уже 20 декабря, а на следующий день он будет рассмотрен в первом чтении. Второе и третье чтения могут состояться до конца осенней сессии, которая завершится 22 декабря.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных