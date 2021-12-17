Законопроект об уголовном наказании для лихачей на дорогах внесли в Госдуму
В Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания для лихачей на дорогах, сообщил член думского комитета по государственному строительству и законодательству Дмитрий Вяткин. Документ уже опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.
Согласно законопроекту, после двукратного нарушения правил дорожного движения, если они признаны административными нарушениями, автомобилиста могут привлечь к уголовной ответственности. Мера будет распространяться на такие нарушения, как превышение скорости на 60 км в час и более, выезд на встречную полосу либо трамвайные пути встречного движения. Максимальный срок лишения свободы может составить до двух лет.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что более 40% водителей не останавливает факт привлечения к административной ответственности за превышение скорости и они повторно нарушают ПДД. При этом грубое нарушение правил (например, повторный выезд на встречную полосу) допускают почти 10% водителей.
Ранее правительство РФ дало положительный отзыв на законопроект. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, Совет Госдумы сможет рассмотреть документ уже 20 декабря, а на следующий день он будет рассмотрен в первом чтении. Второе и третье чтения могут состояться до конца осенней сессии, которая завершится 22 декабря.