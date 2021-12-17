Главу банка БКФ арестовали по подозрению в даче крупной взятки
Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу председателя правления банка БКФ, совладелицу компании «Русский продукт» Ольгу Миримскую до 15 февраля 2022 г., сообщает пресс-служба суда.
На такой же срок арестован следователь СКР Юрий Носов, подозреваемый в получении особо крупной взятки от Миримской. Обоим грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.
Миримская и Носов были задержаны накануне. По версии следствия, в 2017 г. топ-менеджер дала Носову, который участвовал в расследовании уголовного дела о похищении ее дочери, взятку в размере 3,25 млн руб.
Речь шла о малолетней дочери от суррогатной матери, которую, как утверждала Миримская, похитил после расставания ее бывший гражданский муж Николай Смирнов вместе с самой суррогатной матерью Светланой Безпятой. Девочку Миримской вернули в ноябре 2016-го, дело было прекращено в 2020-м за отсутствием состава преступления.
В 2015 г. Миримская заняла 22-ю строчку в списку богатейших женщин России по версии журнала Forbes Women с оценкой состояния в $100 млн.