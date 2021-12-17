Главу банка БКФ арестовали по подозрению в даче крупной взятки

Речь шла о малолетней дочери от суррогатной матери, которую, как утверждала Миримская, похитил после расставания ее бывший гражданский муж Николай Смирнов вместе с самой суррогатной матерью Светланой Безпятой. Девочку Миримской вернули в ноябре 2016-го, дело было прекращено в 2020-м за отсутствием состава преступления.