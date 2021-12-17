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Общество

Главу банка БКФ арестовали по подозрению в даче крупной взятки

Ведомости

Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу председателя правления банка БКФ, совладелицу компании «Русский продукт» Ольгу Миримскую до 15 февраля 2022 г., сообщает пресс-служба суда.

На такой же срок арестован следователь СКР Юрий Носов, подозреваемый в получении особо крупной взятки от Миримской. Обоим грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Миримская и Носов были задержаны накануне. По версии следствия, в 2017 г. топ-менеджер дала Носову, который участвовал в расследовании уголовного дела о похищении ее дочери, взятку в размере 3,25 млн руб.

Речь шла о малолетней дочери от суррогатной матери, которую, как утверждала Миримская, похитил после расставания ее бывший гражданский муж Николай Смирнов вместе с самой суррогатной матерью Светланой Безпятой. Девочку Миримской вернули в ноябре 2016-го, дело было прекращено в 2020-м за отсутствием состава преступления.

В 2015 г. Миримская заняла 22-ю строчку в списку богатейших женщин России по версии журнала Forbes Women с оценкой состояния в $100 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных