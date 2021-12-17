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На петербургском заводе «Северная верфь» загорелся строящийся корабль

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В Санкт-Петербурге загорелся строящийся корабль на заводе «Северная верфь», сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. 

«Загорелся строящийся корабль, который находится на стапелях», — сказал собеседник агентства. В результате пожара пострадали три человека, которые в настоящее время доставлены в больницу. Как сообщили агентству в городской станции скорой медицинской помощи, состояние одного пациента оценивается как «средней тяжести», а двух других — как «удовлетворительное».

В Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) пояснили, что пожар произошел на корвете проекта 20385. В настоящее время силами противопожарной команды и МЧС принимаются все меры по локализации пожара и тушению — пожар тушат 168 человек и 42 единицы техники. Возгоранию присвоен повышенный ранг сложности.

ПАО «Судостроительный завод «Северная верфь» расположен в Санкт-Петербурге. В настоящее время на предприятии строятся корветы «Гремящий» и «Проворный». Основу вооружения корветов составляют противокорабельный и зенитный ракетные комплексы «Уран» и «Редут». Завод «Северная верфь» занимается военным и гражданским судостроением, входит в Объединенную судостроительную корпорацию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных