На петербургском заводе «Северная верфь» загорелся строящийся корабль
В Санкт-Петербурге загорелся строящийся корабль на заводе «Северная верфь», сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«Загорелся строящийся корабль, который находится на стапелях», — сказал собеседник агентства. В результате пожара пострадали три человека, которые в настоящее время доставлены в больницу. Как сообщили агентству в городской станции скорой медицинской помощи, состояние одного пациента оценивается как «средней тяжести», а двух других — как «удовлетворительное».
В Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) пояснили, что пожар произошел на корвете проекта 20385. В настоящее время силами противопожарной команды и МЧС принимаются все меры по локализации пожара и тушению — пожар тушат 168 человек и 42 единицы техники. Возгоранию присвоен повышенный ранг сложности.
ПАО «Судостроительный завод «Северная верфь» расположен в Санкт-Петербурге. В настоящее время на предприятии строятся корветы «Гремящий» и «Проворный». Основу вооружения корветов составляют противокорабельный и зенитный ракетные комплексы «Уран» и «Редут». Завод «Северная верфь» занимается военным и гражданским судостроением, входит в Объединенную судостроительную корпорацию.