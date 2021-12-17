На петербургском заводе «Северная верфь» загорелся строящийся корабль

«Загорелся строящийся корабль, который находится на стапелях», — сказал собеседник агентства. В результате пожара пострадали три человека, которые в настоящее время доставлены в больницу. Как сообщили агентству в городской станции скорой медицинской помощи, состояние одного пациента оценивается как «средней тяжести», а двух других — как «удовлетворительное».