СК возбудил уголовное дело после пожара на заводе «Северная верфь»

Строящийся корабль на заводе «Северная верфь» загорелся в 18:22 мск 17 декабря. Как сообщал ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, в результате пожара пострадали три человека, среди которых двое пожарных. Состояние одного пострадавшего оценивалось как «средней тяжести», двух других — как «удовлетворительное».