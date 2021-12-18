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СК возбудил уголовное дело после пожара на заводе «Северная верфь»

Ведомости

После пожара на строящемся военном корабле на заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении работ (ч. 1 ст. 216 УК РФ), сообщила ТАСС представитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.

Следователи осматривают место происшествия, судно и допрашивают работников и свидетелей. Для установления причин возгорания назначен ряд экспертиз и организован комплекс следственных действий, сообщили в следственном управлении.

Строящийся корабль на заводе «Северная верфь» загорелся в 18:22 мск 17 декабря. Как сообщал ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, в результате пожара пострадали три человека, среди которых двое пожарных. Состояние одного пострадавшего оценивалось как «средней тяжести», двух других — как «удовлетворительное».

В Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) пояснили, что пожар произошел на корвете проекта 20385. Возгоранию был присвоен повышенный ранг сложности, огонь локализовали к 23 часам.

В прокуратуре Санкт-Петербурга сообщили о проведении проверки по факту пожара на корабле.

ПАО «Судостроительный завод «Северная верфь» расположен в Санкт-Петербурге. В настоящее время на предприятии строятся корветы «Гремящий» и «Проворный». Основу вооружения корветов составляют противокорабельный и зенитный ракетные комплексы «Уран» и «Редут». Завод «Северная верфь» занимается военным и гражданским судостроением, входит в Объединенную судостроительную корпорацию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных