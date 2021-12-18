СК возбудил уголовное дело после пожара на заводе «Северная верфь»
После пожара на строящемся военном корабле на заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении работ (ч. 1 ст. 216 УК РФ), сообщила ТАСС представитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.
Следователи осматривают место происшествия, судно и допрашивают работников и свидетелей. Для установления причин возгорания назначен ряд экспертиз и организован комплекс следственных действий, сообщили в следственном управлении.
Строящийся корабль на заводе «Северная верфь» загорелся в 18:22 мск 17 декабря. Как сообщал ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, в результате пожара пострадали три человека, среди которых двое пожарных. Состояние одного пострадавшего оценивалось как «средней тяжести», двух других — как «удовлетворительное».
В прокуратуре Санкт-Петербурга сообщили о проведении проверки по факту пожара на корабле.
ПАО «Судостроительный завод «Северная верфь» расположен в Санкт-Петербурге. В настоящее время на предприятии строятся корветы «Гремящий» и «Проворный». Основу вооружения корветов составляют противокорабельный и зенитный ракетные комплексы «Уран» и «Редут». Завод «Северная верфь» занимается военным и гражданским судостроением, входит в Объединенную судостроительную корпорацию.