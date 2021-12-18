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В России за сутки выявили 27 434 случая коронавируса

Ведомости

За последние сутки в стране зафиксировали 27 434 новых случая коронавируса в 85 регионах, сообщил в оперштаб в субботу. В течение 24 часов в России умерли 1 076 человек, которые заболели коронавирусом. Полностью выздоровел за сутки 38 041 пациент.

Днем ранее в России зарегистрировали 27 743 случая заражения коронавирусом, показатель стал минимальным с 8 октября. Умерли 1080 человек — показатель опустился ниже 1100 случаев впервые с 25 октября.

За последние сутки в пятерку субъектов с наибольшим количеством новых случаев COVID-19 вошли Москва (+2283), Санкт-Петербург (+1997), Московская область (+1683), Краснодарский край (+749) и Красноярский край (+655)

В Москве за сутки госпитализировано 811 человек, умерли 79 пациентов. На ИВЛ находятся 552 человека. В столице после прохождения лечения от коронавируса выздоровели ещё 2 936 пациентов.

Всего с начала пандемии в России выявлено 10 186 823 случая коронавируса, умерли 296 180 заболевших, выздоровели 8 952 266 человек.

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России за неделю вырос с 55,7 до 58,2% при цели в 80%, сообщил оперштаб в пятницу. Первую из двух доз соответствующих вакцин получили 76,5 млн граждан, из них более 70,8 млн сделали обе прививки. Переболели COVID-19 8,9 млн жителей страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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