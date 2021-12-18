В России за сутки выявили 27 434 случая коронавируса
За последние сутки в стране зафиксировали 27 434 новых случая коронавируса в 85 регионах, сообщил в оперштаб в субботу. В течение 24 часов в России умерли 1 076 человек, которые заболели коронавирусом. Полностью выздоровел за сутки 38 041 пациент.
Днем ранее в России зарегистрировали 27 743 случая заражения коронавирусом, показатель стал минимальным с 8 октября. Умерли 1080 человек — показатель опустился ниже 1100 случаев впервые с 25 октября.
За последние сутки в пятерку субъектов с наибольшим количеством новых случаев COVID-19 вошли Москва (+2283), Санкт-Петербург (+1997), Московская область (+1683), Краснодарский край (+749) и Красноярский край (+655)
В Москве за сутки госпитализировано 811 человек, умерли 79 пациентов. На ИВЛ находятся 552 человека. В столице после прохождения лечения от коронавируса выздоровели ещё 2 936 пациентов.
Всего с начала пандемии в России выявлено 10 186 823 случая коронавируса, умерли 296 180 заболевших, выздоровели 8 952 266 человек.
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России за неделю вырос с 55,7 до 58,2% при цели в 80%, сообщил оперштаб в пятницу. Первую из двух доз соответствующих вакцин получили 76,5 млн граждан, из них более 70,8 млн сделали обе прививки. Переболели COVID-19 8,9 млн жителей страны.