В России за сутки выявили 27 434 случая коронавируса

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России за неделю вырос с 55,7 до 58,2% при цели в 80%, сообщил оперштаб в пятницу. Первую из двух доз соответствующих вакцин получили 76,5 млн граждан, из них более 70,8 млн сделали обе прививки. Переболели COVID-19 8,9 млн жителей страны.