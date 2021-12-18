В информационной системе подразделений ГИБДД произошел сбой
Технический сбой в работе информационных ресурсов МВД привел к неполадкам в Федеральной информационной системе Госавтоинспекции. Региональным подразделениям ГАИ пришлось приостановить оказание государственных услуг гражданам, сообщает в субботу «МВД медиа».
В частности, россияне не могут сегодня зарегистрировать автомобили и получить водительские удостоверения. Кроме того, ограничен доступ к информации о наложенных административных штрафах за нарушения ПДД.
До официального заявления о сбое сообщила «Фонтанка». Жители Санкт-Петербурга рассказали изданию, что система не работает с 9 утра субботы, людей просят обратиться за получением услуг на следующий день.
Сейчас специалисты ведомства пытаются устранить последствия технического сбоя.
«В МВД России подчеркивают, что подобные случаи являются единичными. При их выявлении специалисты ведомства незамедлительно их устраняют, принимая необходимые меры реагирования», — отмечает «МВД медиа».