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Общество

В России за сутки выявили 27 967 случаев коронавируса

Ведомости

За последние сутки в стране подтвердили 27 967 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщил оперштаб в воскресенье. Умерли в течение 24 часов 1023 человека, выздоровели 32 655 пациентов.

Накануне в стране зафиксировали 27 434 случая коронавируса, умерли 1076 человек. 

Наибольшее количество новых выявленных случаев наблюдается по-прежнему в Москве (+3013), Санкт-Петербурге (+1955) и Московской области (+1825). Также в топ-5 последнее время входят Краснодарский (+765) и Красноярский (+650) края.

В столице за сутки госпитализировано 717 человек, умер 81 пациент. На ИВЛ находится 531 человек. В Москве выздоровел еще 2661 пациент после прохождения лечения от коронавируса.

Всего с начала пандемии COVID-19 в России выявлено 10 214 790 случаев коронавируса в 85 регионах. Умерли с 2020 г. 297 203 человека, выздоровел 8 984 921 заболевший.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных