В России за сутки выявили 27 967 случаев коронавируса
За последние сутки в стране подтвердили 27 967 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщил оперштаб в воскресенье. Умерли в течение 24 часов 1023 человека, выздоровели 32 655 пациентов.
Накануне в стране зафиксировали 27 434 случая коронавируса, умерли 1076 человек.
Наибольшее количество новых выявленных случаев наблюдается по-прежнему в Москве (+3013), Санкт-Петербурге (+1955) и Московской области (+1825). Также в топ-5 последнее время входят Краснодарский (+765) и Красноярский (+650) края.
В столице за сутки госпитализировано 717 человек, умер 81 пациент. На ИВЛ находится 531 человек. В Москве выздоровел еще 2661 пациент после прохождения лечения от коронавируса.
Всего с начала пандемии COVID-19 в России выявлено 10 214 790 случаев коронавируса в 85 регионах. Умерли с 2020 г. 297 203 человека, выздоровел 8 984 921 заболевший.