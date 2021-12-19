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Собянин назвал среднюю стоимость лечения пациентов с коронавирусом

Ведомости

На лечение одного больного коронавирусом человека в стационаре Москвы в среднем уходит 240 000 руб. Такие данные привел мэр столицы Сергей Собянин в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Второй год» на телеканале «Россия 1».

«Больные, которые находятся в реанимации, — на них больше затраты, легкие больные — меньше затраты. Но если в среднем считать, то где-то около 240 000 [руб.] на человека <...> Четверть миллиона — один больной в стационаре», — сказал Собянин (цитата по ТАСС).

В декабре правительство Москвы выделило дополнительные 10,3 млрд руб. на лечение пациентов с COVID-19, сообщала пресс-служба правительства и мэра города. 

Власти отметили, что дополнительное финансирование позволит обеспечить своевременную и качественную медпомощь пациентам с коронавирусом, а также сохранить объемы плановой и экстренной помощи по другим заболеваниям. 

Кроме того, в конце года Собянин выделил 252,9 млн руб. на бесплатные перевозки врачей и выздоровевших после коронавируса пациентов. С апреля прошлого года в рамках борьбы с распространением COVID-19 организована бесплатная перевозка на автобусах сотрудников четырех резервных госпиталей: на ВДНХ, в Крылатском, Сокольниках и на Каширском шоссе.

Вместе с тем на микроавтобусах до дома доставляют выписанных из стационара пациентов, перенесших инфекцию. За минувшие полтора года бесплатно перевезли более 260 000 медицинских работников и 85 000 пациентов. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных