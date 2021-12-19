Собянин назвал среднюю стоимость лечения пациентов с коронавирусом

«Больные, которые находятся в реанимации, — на них больше затраты, легкие больные — меньше затраты. Но если в среднем считать, то где-то около 240 000 [руб.] на человека <...> Четверть миллиона — один больной в стационаре», — сказал Собянин (цитата по ТАСС).