Собянин назвал среднюю стоимость лечения пациентов с коронавирусом
На лечение одного больного коронавирусом человека в стационаре Москвы в среднем уходит 240 000 руб. Такие данные привел мэр столицы Сергей Собянин в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Второй год» на телеканале «Россия 1».
«Больные, которые находятся в реанимации, — на них больше затраты, легкие больные — меньше затраты. Но если в среднем считать, то где-то около 240 000 [руб.] на человека <...> Четверть миллиона — один больной в стационаре», — сказал Собянин (цитата по ТАСС).
В декабре правительство Москвы выделило дополнительные 10,3 млрд руб. на лечение пациентов с COVID-19, сообщала пресс-служба правительства и мэра города.
Власти отметили, что дополнительное финансирование позволит обеспечить своевременную и качественную медпомощь пациентам с коронавирусом, а также сохранить объемы плановой и экстренной помощи по другим заболеваниям.
Кроме того, в конце года Собянин выделил 252,9 млн руб. на бесплатные перевозки врачей и выздоровевших после коронавируса пациентов. С апреля прошлого года в рамках борьбы с распространением COVID-19 организована бесплатная перевозка на автобусах сотрудников четырех резервных госпиталей: на ВДНХ, в Крылатском, Сокольниках и на Каширском шоссе.
Вместе с тем на микроавтобусах до дома доставляют выписанных из стационара пациентов, перенесших инфекцию. За минувшие полтора года бесплатно перевезли более 260 000 медицинских работников и 85 000 пациентов.