В шахте имени Рубана в Кузбассе произошел пожар
В шахте имени А. Д. Рубана в Кемеровской области произошел пожар, более сотни человек эвакуируют на поверхность, сообщили «РИА Новости» в экстренных службах.
«Пожар в забое произошел в шахте имени А. Д. Рубана, 128 горнорабочих выводятся на поверхность», — рассказали агентству.
В пресс-службе Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) сообщили, что пожар произошел из-за «нагревания пласта», в действие ввели план по ликвидации аварий.
По информации Единой дежурной диспетчерской службы, горит заброшенная штольня, горняков выводят из соседних штолен, узнал «Интерфакс». Агентство называет другие данные по количеству шахтеров — 140 человек. По предварительным данным, пострадавших нет.