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Умер режиссёр фильма «Мы из будущего» Андрей Малюков

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Народный артист России, создатель фильмов «Мы из будущего» и «В зоне особого внимания» Андрей Малюков умер в возрасте 73 лет. Режиссер болел коронавирусом, сообщила ТАСС его двоюродная сестра, актриса и режиссер Наталья Бондарчук.

Малюков скончался 19 декабря в два часа ночи. До заражения коронавирусом режиссер серьезно болел в течение двух лет, сказала Бондарчук. Его родные не планируют устраивать прощание «из-за ситуации с коронавирусом», место похорон пока не определено.

Андрей Малюков родился 6 января 1948 г. В 1971 году окончил режиссёрский факультет ВГИКа, затем работал ассистентом режиссёра Юрия Озерова на съёмках киноэпопеи «Освобождение». В 1974 г. Малюков стал режиссёром-постановщиком киностудии «Мосфильм». 

Дебютный фильм режиссера «В зоне особого внимания» в 1980 г. получил Государственную премию РСФСР им. братьев Васильевых. Также среди работ Малюкова «Мы из будущего», «Матч», сериалы «Империя под ударом» и «Грозовые ворота».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных