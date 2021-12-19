Умер режиссёр фильма «Мы из будущего» Андрей Малюков

Малюков скончался 19 декабря в два часа ночи. До заражения коронавирусом режиссер серьезно болел в течение двух лет, сказала Бондарчук. Его родные не планируют устраивать прощание «из-за ситуации с коронавирусом», место похорон пока не определено.