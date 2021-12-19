Умер режиссёр фильма «Мы из будущего» Андрей Малюков
Народный артист России, создатель фильмов «Мы из будущего» и «В зоне особого внимания» Андрей Малюков умер в возрасте 73 лет. Режиссер болел коронавирусом, сообщила ТАСС его двоюродная сестра, актриса и режиссер Наталья Бондарчук.
Малюков скончался 19 декабря в два часа ночи. До заражения коронавирусом режиссер серьезно болел в течение двух лет, сказала Бондарчук. Его родные не планируют устраивать прощание «из-за ситуации с коронавирусом», место похорон пока не определено.
Андрей Малюков родился 6 января 1948 г. В 1971 году окончил режиссёрский факультет ВГИКа, затем работал ассистентом режиссёра Юрия Озерова на съёмках киноэпопеи «Освобождение». В 1974 г. Малюков стал режиссёром-постановщиком киностудии «Мосфильм».
Дебютный фильм режиссера «В зоне особого внимания» в 1980 г. получил Государственную премию РСФСР им. братьев Васильевых. Также среди работ Малюкова «Мы из будущего», «Матч», сериалы «Империя под ударом» и «Грозовые ворота».