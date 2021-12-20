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В Гидрометцентре предупредили россиян об аномально холодной погоде

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Аномально холодная погода установится в европейской части России, температура опустится на 7-12 градусов ниже нормы, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Холодная погода распространится по всей европейской части России. Очень холодная неделя. В Северо-Западном федеральном округе с 20 по 25 декабря температура будет ниже нормы на 10 градусов, в Центральном федеральном округе в этот же период — на 7-12 градусов ниже нормы», — рассказал Вильфанд. Он назвал такую погоду «опасным явлением». Когда температура долгое время ниже нормы на семь и более градусов, создаются трудности для энергетиков и других городских служб.

В Московском регионе похолодание будет сопровождаться ветром до 5-10 м/с, небольшим снегом и облачностью в течение недели, поэтому по ощущениям температура будет ниже, чем на термометре. 20 декабря в Москве прогнозируется -7-5 градусов, во вторник температура опустится до -18-16, а в среду достигнет -20-18 градусов. В четверг станет чуть теплее — воздух прогреется до -18-13 градусов, в пятницу — до -15-10, а в субботу — до -9-5.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных