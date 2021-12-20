В Гидрометцентре предупредили россиян об аномально холодной погоде

«Холодная погода распространится по всей европейской части России. Очень холодная неделя. В Северо-Западном федеральном округе с 20 по 25 декабря температура будет ниже нормы на 10 градусов, в Центральном федеральном округе в этот же период — на 7-12 градусов ниже нормы», — рассказал Вильфанд. Он назвал такую погоду «опасным явлением». Когда температура долгое время ниже нормы на семь и более градусов, создаются трудности для энергетиков и других городских служб.