Ozon назвал самые популярные у россиян товары в 2021 году
Самыми популярными товарами у россиян в 2021 г. с учетом товаров повседневного спроса стали ультрапастеризованное молоко, таблетки для посудомоечной машины, кокосовое молоко, туалетная бумага и кофе в капсулах, сообщили в пресс-службе маркетплейса Ozon. В этом году на товары повседневного спроса пришлось около 80% покупок на площадке от самых популярных товаров, в прошлом году показатель составлял 70%.
Без учета таких товаров наибольшей популярностью у россиян пользовались упаковки бумаги по 500 листов, медицинские маски по 100 штук и раствор для контактных линз. В топ-10 также вошли товары для кошек, детский картонный домик для игр, интимная гель-смазка, умные напольные весы, насадки для электрических зубных щеток, защитное стекло для iPhone и напольная сушилка для белья.
В 2021 г. больше всего заказов на маркетплейсе делали жители Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Краснодарского края, Свердловской области, Татарстана и Ростовской области. Рекордную сумму заказов — более 1600 — сделал пользователь из Коврова во Владимирской области, а максимальную сумму на товары потратил клиент из Москвы — он купил товаров на более чем 5,7 млн руб.
В компании отметили, что запросы пользователей маркетплейса отражали сезонный спрос: в конце весны чаще всего искали симпл-димпл и поп-ит, летом — вентиляторы и купальники, осенью — технику, а в декабре — гирлянды, искусственные ели, Lego и PlayStation 5.