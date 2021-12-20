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Ozon назвал самые популярные у россиян товары в 2021 году

Ведомости

Самыми популярными товарами у россиян в 2021 г. с учетом товаров повседневного спроса стали ультрапастеризованное молоко, таблетки для посудомоечной машины, кокосовое молоко, туалетная бумага и кофе в капсулах, сообщили в пресс-службе маркетплейса Ozon. В этом году на товары повседневного спроса пришлось около 80% покупок на площадке от самых популярных товаров, в прошлом году показатель составлял 70%.

Без учета таких товаров наибольшей популярностью у россиян пользовались упаковки бумаги по 500 листов, медицинские маски по 100 штук и раствор для контактных линз. В топ-10 также вошли товары для кошек, детский картонный домик для игр, интимная гель-смазка, умные напольные весы, насадки для электрических зубных щеток, защитное стекло для iPhone и напольная сушилка для белья.

В 2021 г. больше всего заказов на маркетплейсе делали жители Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Краснодарского края, Свердловской области, Татарстана и Ростовской области. Рекордную сумму заказов — более 1600 — сделал пользователь из Коврова во Владимирской области, а максимальную сумму на товары потратил клиент из Москвы — он купил товаров на более чем 5,7 млн руб.

В компании отметили, что запросы пользователей маркетплейса отражали сезонный спрос: в конце весны чаще всего искали симпл-димпл и поп-ит, летом — вентиляторы и купальники, осенью — технику, а в декабре — гирлянды, искусственные ели, Lego и PlayStation 5.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных