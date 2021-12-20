Ozon назвал самые популярные у россиян товары в 2021 году

Самыми популярными товарами у россиян в 2021 г. с учетом товаров повседневного спроса стали ультрапастеризованное молоко, таблетки для посудомоечной машины, кокосовое молоко, туалетная бумага и кофе в капсулах, сообщили в пресс-службе маркетплейса Ozon. В этом году на товары повседневного спроса пришлось около 80% покупок на площадке от самых популярных товаров, в прошлом году показатель составлял 70%.