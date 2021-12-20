Генпрокуратура заказала разработку мобильного приложения
Генеральная прокуратура провела тендер на создание своей информационной системы и мобильного приложения за 10,5 млн руб., его выиграла экс-глава «Рунетсофта» Анастасия Артемьева, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на сайт госзакупок. Разработка должна быть выполнена до марта 2022 г.
Согласно тендерным документам, главная функция информационной системы — взаимодействие граждан с прокуратурой, рост доли мобильного трафика и повышение качества обработки обращений. В техзадании говорится, что такая система должна упростить подачу заявлений, например, об экстремизме и нарушении прав детей, откроет прямую линию для предпринимателей и позволит быстро записаться на прием. Также в системе будет актуальная информация об изменениях в законодательстве.
В мобильном приложении россияне смогут также получать новости и смотреть «истории», которые могут состоять из фото и видео со ссылками для перехода. Приложение должно получать доступ к геолокации пользователя для отображения на встроенной карте ближайшего отделения. Войти в приложение можно будет по паролю или отпечатку пальца. В Генпрокуратуре не ответили на запрос издания.
По данным «СПАРК-Интерфакса», ИП «Артемьева Анастасия Геннадьевна» было зарегистрировано в сентябре 2016 г. в Санкт-Петербурге, а его основной вид деятельности — разработка ПО. ИП стало подрядчиком по развитию Единого портала внешнеэкономической информации Минэкономразвития.