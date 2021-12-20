Генпрокуратура заказала разработку мобильного приложения

В мобильном приложении россияне смогут также получать новости и смотреть «истории», которые могут состоять из фото и видео со ссылками для перехода. Приложение должно получать доступ к геолокации пользователя для отображения на встроенной карте ближайшего отделения. Войти в приложение можно будет по паролю или отпечатку пальца. В Генпрокуратуре не ответили на запрос издания.