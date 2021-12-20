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Генпрокуратура заказала разработку мобильного приложения

Ведомости

Генеральная прокуратура провела тендер на создание своей информационной системы и мобильного приложения за 10,5 млн руб., его выиграла экс-глава «Рунетсофта» Анастасия Артемьева, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на сайт госзакупок. Разработка должна быть выполнена до марта 2022 г.

Согласно тендерным документам, главная функция информационной системы — взаимодействие граждан с прокуратурой, рост доли мобильного трафика и повышение качества обработки обращений. В техзадании говорится, что такая система должна упростить подачу заявлений, например, об экстремизме и нарушении прав детей, откроет прямую линию для предпринимателей и позволит быстро записаться на прием. Также в системе будет актуальная информация об изменениях в законодательстве.

В мобильном приложении россияне смогут также получать новости и смотреть «истории», которые могут состоять из фото и видео со ссылками для перехода. Приложение должно получать доступ к геолокации пользователя для отображения на встроенной карте ближайшего отделения. Войти в приложение можно будет по паролю или отпечатку пальца. В Генпрокуратуре не ответили на запрос издания.

По данным «СПАРК-Интерфакса», ИП «Артемьева Анастасия Геннадьевна» было зарегистрировано в сентябре 2016 г. в Санкт-Петербурге, а его основной вид деятельности — разработка ПО. ИП стало подрядчиком по развитию Единого портала внешнеэкономической информации Минэкономразвития.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных