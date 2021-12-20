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Исполняющим обязанности ректора РГСУ назначен Андрей Хазин

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Исполняющим обязанности ректора Российского государственного социального университета назначили ученого Андрея Хазина, сообщает Минобрнауки. Он вступит в должность 21 декабря. Предыдущий руководитель ВУЗа Наталья Починок объявила о своем уходе после антикоррупционной проверки.

«C 21 декабря исполняющим обязанности ректора Российского государственного социального университета назначен Андрей Леонидович Хазин», — говорится в сообщении.

Хазин действительный член Российской академии художеств, с августа 2020 г. исполнял обязанности советника президента академии.

Починок возглавила РГСУ в 2014 г. в качестве и. о., а затем была избрана ректором университета. В 2019 г. она участвовала в выборах в Мосгордуму в качестве самовыдвиженца.

В начале ноября Починок сообщила об уходе из РГСУ. 10 августа РБК со ссылкой на временно исполняющего обязанности ректора Андрея Хамрова писал о том, что Минобрнауки решило временно отстранить от должности Починок. Проверку, как сообщали в ректорате, начали после жалоб студентов, и в ее ходе «были выявлены [Минобрнауки] недостатки в ее [Починок] декларации о доходах».

По аналогичной статье проводилась проверка и проректора вуза по социальной политике и экономике Ольги Бахтиной. Хамров пояснял РБК, что в РГСУ проходила внеплановая проверка Минобрнауки по факту «жалоб студентов на обучение, проживание и т. д.».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных