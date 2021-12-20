Исполняющим обязанности ректора РГСУ назначен Андрей Хазин

В начале ноября Починок сообщила об уходе из РГСУ. 10 августа РБК со ссылкой на временно исполняющего обязанности ректора Андрея Хамрова писал о том, что Минобрнауки решило временно отстранить от должности Починок. Проверку, как сообщали в ректорате, начали после жалоб студентов, и в ее ходе «были выявлены [Минобрнауки] недостатки в ее [Починок] декларации о доходах».