Исполняющим обязанности ректора РГСУ назначен Андрей Хазин
Исполняющим обязанности ректора Российского государственного социального университета назначили ученого Андрея Хазина, сообщает Минобрнауки. Он вступит в должность 21 декабря. Предыдущий руководитель ВУЗа Наталья Починок объявила о своем уходе после антикоррупционной проверки.
«C 21 декабря исполняющим обязанности ректора Российского государственного социального университета назначен Андрей Леонидович Хазин», — говорится в сообщении.
Хазин действительный член Российской академии художеств, с августа 2020 г. исполнял обязанности советника президента академии.
Починок возглавила РГСУ в 2014 г. в качестве и. о., а затем была избрана ректором университета. В 2019 г. она участвовала в выборах в Мосгордуму в качестве самовыдвиженца.
В начале ноября Починок сообщила об уходе из РГСУ. 10 августа РБК со ссылкой на временно исполняющего обязанности ректора Андрея Хамрова писал о том, что Минобрнауки решило временно отстранить от должности Починок. Проверку, как сообщали в ректорате, начали после жалоб студентов, и в ее ходе «были выявлены [Минобрнауки] недостатки в ее [Починок] декларации о доходах».
По аналогичной статье проводилась проверка и проректора вуза по социальной политике и экономике Ольги Бахтиной. Хамров пояснял РБК, что в РГСУ проходила внеплановая проверка Минобрнауки по факту «жалоб студентов на обучение, проживание и т. д.».