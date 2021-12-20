Всемирный экономический форум в Давосе отменили из-за «омикрон»-штамма
Всемирный экономический форум (ВЭФ), который был запланирован на январь 2022 г. в Давосе, отменен из-за распространения нового штамма коронавируса «омикрон», сообщается на сайте форума. Проведение форума перенесено на начало лета, даты пока не уточняются.
«Ежегодное собрание планировалось провести в Давос-Клостерс, Швейцария, с 17 по 21 января 2022 г. Теперь оно запланировано на начало лета [...]».
Всемирный экономический форум ранее традиционно проходил зимой в Давосе, однако в 2021 г. его было решено перенести в Сингапур из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Европе. Провести форум планировалось в период с 17 по 20 августа. Позднее организаторы отменили форум.