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Всемирный экономический форум в Давосе отменили из-за «омикрон»-штамма

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Всемирный экономический форум (ВЭФ), который был запланирован на январь 2022 г. в Давосе, отменен из-за распространения нового штамма коронавируса «омикрон», сообщается на сайте форума. Проведение форума перенесено на начало лета, даты пока не уточняются.

«Ежегодное собрание планировалось провести в Давос-Клостерс, Швейцария, с 17 по 21 января 2022 г. Теперь оно запланировано на начало лета [...]».

Всемирный экономический форум ранее традиционно проходил зимой в Давосе, однако в 2021 г. его было решено перенести в Сингапур из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Европе. Провести форум планировалось в период с 17 по 20 августа. Позднее организаторы отменили форум.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных