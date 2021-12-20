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Минздрав разрешил провести исследование новой вакцины от COVID-19 в виде спрея

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Минздрав РФ разрешил провести клинические исследования вакцины от коронавируса в форме спрея от компании «Генериум», следует из данных реестра.

«Цель клинического исследования — изучение безопасности и иммуногенности интраназальной вакцины GNR-099 по сравнению с вакциной "Гам-КОВИД-Вак" у здоровых добровольцев», — говорится в тексте документа. По данным реестра, исследования новой вакцины будет проводить «Генериум» совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи. Испытания пройдут с 20 декабря 2021 г. по 31 декабря 2023 г. Для исследования привлекут 1320 пациентов в 13 медицинских организациях, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, Нижнем Новгороде, Саранске, Ярославле, Смоленске и Воронеже.

В октябре компания «Генериум» подала заявку на проведение клинических исследований назальной формы вакцины. Разработчики утверждают, что препарат в форме спрея переносится гораздо мягче внутримышечной прививки, но не уступает ей по эффективности. Вакцину также не нужно замораживать, что облегчает ее транспортировку.

17 декабря стало известно, что первая серия вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н» в 12 000 доз для проведения третьей фазы клинических испытаний вышла в гражданский оборот. «ЭпиВакКорона-Н» стала пятой вакциной от коронавируса, зарегистрированной в России. В стране одобрены следующие препараты — вакцина «Спутник V» Центра им. Гамалеи, ее однокомпонентный вариант «Спутник лайт», вакцины центра «Вектор» «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н», а также «КовиВак» Центра Чумакова.

По данным на 20 декабря, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составил 58,2% при цели 80%. Так, первую из двух прививок от COVID-19 сделали 76,5 млн граждан, из них 70,8 млн прошли полный курс вакцинации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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