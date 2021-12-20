Минздрав разрешил провести исследование новой вакцины от COVID-19 в виде спрея

«Цель клинического исследования — изучение безопасности и иммуногенности интраназальной вакцины GNR-099 по сравнению с вакциной "Гам-КОВИД-Вак" у здоровых добровольцев», — говорится в тексте документа. По данным реестра, исследования новой вакцины будет проводить «Генериум» совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи. Испытания пройдут с 20 декабря 2021 г. по 31 декабря 2023 г. Для исследования привлекут 1320 пациентов в 13 медицинских организациях, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, Нижнем Новгороде, Саранске, Ярославле, Смоленске и Воронеже.