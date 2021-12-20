ВОЗ: «омикрон»-штаммом могут заразиться привитые и переболевшие COVID-19

Ранее ученые Кембриджского института терапевтической иммунологии и инфекционных заболеваний опубликовали результаты исследования, которые свидетельствуют о том, что «омикрон» размножается в легких медленнее «дельты» и не вызывает такого же тяжелого течения COVID-19. При этом руководитель исследования профессор Рави Гупта назвал новый штамм «серьезной проблемой для системы общественного здравоохранения» из-за скорости его распространения.