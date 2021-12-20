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ВОЗ: «омикрон»-штаммом могут заразиться привитые и переболевшие COVID-19

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Штамм коронавируса «омикрон» распространяется значительно активнее «дельта»-штамма вируса, а также представляет опасность для привитых и переболевших COVID-19. Об этом заявил на брифинге генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«На данный момент есть убедительные доказательства того, что "омикрон" распространяется значительно быстрее, чем вариант «дельта», — сказал глава ВОЗ (цитата по Reuters).

Кроме того, существует повышенная вероятность того, что люди, вакцинированные или переболевшие COVID-19, могут быть заражены или повторно инфицированы, добавил он.

По словам Гебрейесуса, количество смертей от COVID-19 в текущем году превысило 3,3 млн человек, что превышает совокупный показатель смертности в 2020-м от ВИЧ, малярии и туберкулеза.

По данным ВОЗ, «омикрон»-штамм быстро распространяется в странах с высоким уровнем популяционного иммунитета, а число новых случаев заболевания штаммом удваивается в течение полутора-трех дней. Европейское агентство лекарственных средств уже отметило снижение эффективности существующих вакцин с появлением «омикрона».

Ранее ученые Кембриджского института терапевтической иммунологии и инфекционных заболеваний опубликовали результаты исследования, которые свидетельствуют о том, что «омикрон» размножается в легких медленнее «дельты» и не вызывает такого же тяжелого течения COVID-19. При этом руководитель исследования профессор Рави Гупта назвал новый штамм «серьезной проблемой для системы общественного здравоохранения» из-за скорости его распространения.

Ранее по теме: Кембриджские ученые заявили о меньшей опасности «омикрон»-штамма для легких

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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