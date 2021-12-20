Ректора вуза в Самаре обвинили в мошенничестве с ущербом на 1,4 млн рублей

Сотрудники ведомства считают, что в ноябре 2020 г. подозреваемая с заместителем начальника отдела по научным исследованиям и инновациям, организации научных исследований и подготовки научных кадров заключили фиктивные договора на выполнение вузом научно-исследовательских работ. При этом сами работы включали в себя фальсификацию результатов социологических исследований.