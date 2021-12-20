Ректора вуза в Самаре обвинили в мошенничестве с ущербом на 1,4 млн рублей
Ректора Самарского государственного экономического университета обвинили в мошенничестве с ущербом вузу на 1,4 млн руб., сообщает Следственное управление Следственного комитета по Самарской области.
Сотрудники ведомства считают, что в ноябре 2020 г. подозреваемая с заместителем начальника отдела по научным исследованиям и инновациям, организации научных исследований и подготовки научных кадров заключили фиктивные договора на выполнение вузом научно-исследовательских работ. При этом сами работы включали в себя фальсификацию результатов социологических исследований.
«После подписания актов приемки-передачи выполненных работ на расчетные счета образовательного учреждения заказчиками были перечислены денежные средства в размере 3,5 млн руб. Далее, с целью хищения указанных денежных средств, обвиняемая незаконно выплатила сотрудникам образовательного учреждения, которые фактически не выполняли работы, денежные премии. Часть из выплаченных денежных средств обвиняемая обманным путем присвоила себе», — сообщили в СК.
Подозреваемой предъявили обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).
«В результате указанных преступных действий ФГАОУ ВО «Самарский государственный экономический университет» был причинен материальный ущерб в размере 1 400 000 руб.», — добавили в ведомстве.
Суд принял решение задержать обвиняемую, она также отстранена от исполнения обязанностей на период следствия.