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Ректора вуза в Самаре обвинили в мошенничестве с ущербом на 1,4 млн рублей

Ведомости

Ректора Самарского государственного экономического университета обвинили в мошенничестве с ущербом вузу на 1,4 млн руб., сообщает Следственное управление Следственного комитета по Самарской области.

Сотрудники ведомства считают, что в ноябре 2020 г. подозреваемая с заместителем начальника отдела по научным исследованиям и инновациям, организации научных исследований и подготовки научных кадров заключили фиктивные договора на выполнение вузом научно-исследовательских работ. При этом сами работы включали в себя фальсификацию результатов социологических исследований.

«После подписания актов приемки-передачи выполненных работ на расчетные счета образовательного учреждения заказчиками были перечислены денежные средства в размере 3,5 млн руб. Далее, с целью хищения указанных денежных средств, обвиняемая незаконно выплатила сотрудникам образовательного учреждения, которые фактически не выполняли работы, денежные премии. Часть из выплаченных денежных средств обвиняемая обманным путем присвоила себе», — сообщили в СК.

Подозреваемой предъявили обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

«В результате указанных преступных действий ФГАОУ ВО «Самарский государственный экономический университет» был причинен материальный ущерб в размере 1 400 000 руб.», — добавили в ведомстве.

Суд принял решение задержать обвиняемую, она также отстранена от исполнения обязанностей на период следствия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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