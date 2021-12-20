Минздрав включил вакцинацию подростков от коронавируса в календарь прививок
Министерство здравоохранения РФ внесло вакцинацию подростков в возрасте от 12 до 17 лет в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Приказ ведомства опубликован на интернет-портале правовой информации.
«Вакцинация детей от 12 до 17 лет (включительно) против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, проводится добровольно по письменному заявлению одного из родителей (или иного законного представителя)», — подчеркивается в документе.
Дети в этом возрасте относятся к третьему уровню приоритета по вакцинации против коронавируса. В данную группу также включены студенты вузов и государственные гражданские и муниципальные служащие.
10 декабря министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что первую вакцинацию среди подростков 12-17 лет по всей России ведомство планирует провести до конца текущего года.
Препарат «Спутник М» для детей 12-17 лет зарегистрировали 24 ноября. Его разработали в Центре им. Гамалеи на базе вакцины «Спутник V». После вакцинации «Спутником М» клеточный иммунитет к коронавирусу сформировался у 93,2% добровольцев.