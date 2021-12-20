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Инфантино представил новую схему распределения доходов в мировом футболе

Ведомости

На саммите Международной федерации футбола (ФИФА) представили предложение о новой схеме распределения доходов в мировом футболе: финансовые средства между футбольными европейскими и другими ассоциациями будут делиться в соотношении 60 на 40%, сообщает ТАСС со ссылкой на президента ФИФА Джанни Инфантино.

«В исследовании, которое мы вам представим, вы увидите, что европейские ассоциации получали 70% процентов доходов, а 30% получал остальной мир. Мы предлагаем поделить доходы в соотношении 60 на 40% так, чтобы эти 60% превышали прежние 70%», — сказал Инфантино.

Кроме того, ФИФА оценивает возможность пересмотра календаря международных матчей, в рамках которого чемпионат мира будет проводиться раз в два года.

«Практика показала, что можно делать международный календарь более гибким. Можно проводить ежегодные международные соревнования в футболе, и тогда может быть инвестировано больше денег. Все получат дополнительную возможность играть и получать большие доходы», — добавил глава ФИФА.

Чемпионат мира по футболу, проходящий под эгидой ФИФА, проводится раз в четыре года. Последний турнир был разыгран в России в 2018 г. Следующий чемпионат пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 г. в Катаре.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных