Инфантино представил новую схему распределения доходов в мировом футболе
На саммите Международной федерации футбола (ФИФА) представили предложение о новой схеме распределения доходов в мировом футболе: финансовые средства между футбольными европейскими и другими ассоциациями будут делиться в соотношении 60 на 40%, сообщает ТАСС со ссылкой на президента ФИФА Джанни Инфантино.
«В исследовании, которое мы вам представим, вы увидите, что европейские ассоциации получали 70% процентов доходов, а 30% получал остальной мир. Мы предлагаем поделить доходы в соотношении 60 на 40% так, чтобы эти 60% превышали прежние 70%», — сказал Инфантино.
Кроме того, ФИФА оценивает возможность пересмотра календаря международных матчей, в рамках которого чемпионат мира будет проводиться раз в два года.
«Практика показала, что можно делать международный календарь более гибким. Можно проводить ежегодные международные соревнования в футболе, и тогда может быть инвестировано больше денег. Все получат дополнительную возможность играть и получать большие доходы», — добавил глава ФИФА.
Чемпионат мира по футболу, проходящий под эгидой ФИФА, проводится раз в четыре года. Последний турнир был разыгран в России в 2018 г. Следующий чемпионат пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 г. в Катаре.