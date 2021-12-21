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В России впервые с октября за сутки выявили менее 26 000 случаев коронавируса

Ведомости

За последние сутки в России зарегистрировали 25 907 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель опустился ниже отметки в 26 000 впервые с 6 октября. Также за сутки зарегистрировали 1027 случаев смерти от COVID-19.

За весь период пандемии в России выявили 10 267 719 случаев болезни. 9 055 199 пациентов вылечились от COVID- 19, 299 249 — скончались.

В Москве за сутки выявили 1906 случаев заражения — показатель опустился ниже уровня в 2000 случаев впервые с 14 декабря. За сутки в городе госпитализировали 795 пациентов с COVID-19. На ИВЛ остаются 538 человек.

Высокий прирост суточной заболеваемости также зарегистрирован в Санкт-Петербурге — 2075 случаев, Московской области — 1811, Красноярском крае — 652, Пермском крае — 615, Свердловской области — 598 случаев.

По данным на 17 декабря, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 58,2%. Прививки первым компонентом вакцины сделали 76,5 млн россиян, а полностью привились 70,8 млн человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных