В России впервые с октября за сутки выявили менее 26 000 случаев коронавируса
За последние сутки в России зарегистрировали 25 907 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель опустился ниже отметки в 26 000 впервые с 6 октября. Также за сутки зарегистрировали 1027 случаев смерти от COVID-19.
За весь период пандемии в России выявили 10 267 719 случаев болезни. 9 055 199 пациентов вылечились от COVID- 19, 299 249 — скончались.
В Москве за сутки выявили 1906 случаев заражения — показатель опустился ниже уровня в 2000 случаев впервые с 14 декабря. За сутки в городе госпитализировали 795 пациентов с COVID-19. На ИВЛ остаются 538 человек.
Высокий прирост суточной заболеваемости также зарегистрирован в Санкт-Петербурге — 2075 случаев, Московской области — 1811, Красноярском крае — 652, Пермском крае — 615, Свердловской области — 598 случаев.
По данным на 17 декабря, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 58,2%. Прививки первым компонентом вакцины сделали 76,5 млн россиян, а полностью привились 70,8 млн человек.