В Томске загорелось здание гипермаркета «Лента»

Источник ТАСС в экстренных службах рассказал, что устранение пожара осложнилось из-за отрицательной температуры и сильного задымления. По данным «Яндекс.Погоды», сейчас в Томске -17 градусов. Источник «Ведомостей», близкий к компании «Лента», сообщил, что крупный пожар в торговом центре произошел в результате умышленного поджога в отделе, где продавались пиротехнические средства. Преступник установлен, полицией ведутся его поиски.