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В Томске загорелось здание гипермаркета «Лента»

Ведомости

В Томске в здании гипермаркета «Лента» произошел пожар на площади 5000 кв. м, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС. По данным ведомства, у здания обрушилась кровля, площадь обрушения составила 3500 кв. м. Информация о пострадавших не поступала.

Сообщение о пожаре, по данным МЧС, поступило в 15:06 (11:06 мск). Когда к зданию прибыли первые пожарные, из-под крыши шел дым. По данным компании, возгорание началось в секции непродовольственных товаров — там загорелись поддоны, пишет ТАСС.

Источник ТАСС в экстренных службах рассказал, что устранение пожара осложнилось из-за отрицательной температуры и сильного задымления. По данным «Яндекс.Погоды», сейчас в Томске -17 градусов. Источник «Ведомостей», близкий к компании «Лента», сообщил, что крупный пожар в торговом центре произошел в результате умышленного поджога в отделе, где продавались пиротехнические средства. Преступник установлен, полицией ведутся его поиски.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин сообщил в ходе прямой линии, что при возникновении пожара из здания «Ленты» удалось вывести всех людей. По данным департамента здравоохранения области, на месте пожара дежурит бригада скорой помощи, но пока что помощь врачей никому не понадобилась.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных