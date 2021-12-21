В Томске загорелось здание гипермаркета «Лента»
Сообщение о пожаре, по данным МЧС, поступило в 15:06 (11:06 мск). Когда к зданию прибыли первые пожарные, из-под крыши шел дым. По данным компании, возгорание началось в секции непродовольственных товаров — там загорелись поддоны, пишет ТАСС.
Источник ТАСС в экстренных службах рассказал, что устранение пожара осложнилось из-за отрицательной температуры и сильного задымления. По данным «Яндекс.Погоды», сейчас в Томске -17 градусов. Источник «Ведомостей», близкий к компании «Лента», сообщил, что крупный пожар в торговом центре произошел в результате умышленного поджога в отделе, где продавались пиротехнические средства. Преступник установлен, полицией ведутся его поиски.
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин сообщил в ходе прямой линии, что при возникновении пожара из здания «Ленты» удалось вывести всех людей. По данным департамента здравоохранения области, на месте пожара дежурит бригада скорой помощи, но пока что помощь врачей никому не понадобилась.